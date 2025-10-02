Horor s alatom s Amazona: Muškarac izgubio dio prsta, sada traži 60.000 funti odštete

Fabio Tresoldi, 69-godišnji entuzijast za “uradi sam” projekte, izgubio je dio prsta koristeći “defektni” alat koji je kupio na Amazonu, zbog čega sada tuži tu tvrtku za odštetu do 60.000 funti. Tresoldi je naručio kineski Vevor električni alat kako bi obavio radove u svom domu u londonskom Docklandsu. No, zbog pokvarenog noža, djelomično mu je amputiran kažiprst na dominantnoj ruci. Nakon nesreće, obratio se Amazonu, ali je zatim podnio tužbu na Visokom sudu tražeći odštetu jer smatra da mu je prodan proizvod s greškom, piše Daily Mail.

Nekoliko mjeseci nakon nesreće, britanski ured za sigurnost proizvoda upozorio je da je ta Vevor pila “ozbiljna opasnost” za korisnike jer je oštrica lako dostupna rukom sa strane, što potvrđuju i njegovi odvjetnici. Tijekom 2023. godine, nekoliko drugih proizvoda iste marke povučeno je s tržišta ili im je zabranjen ulazak u Veliku Britaniju zbog ozbiljnih sigurnosnih nedostataka, poput rizika od strujnog udara, požara, opeklina i ozljeda. U sudskim dokumentima, Amazon Services Europe je priznao odgovornost za nesreću, ali osporava visinu odštete koju gospodin Tresoldi traži. Njegovi odvjetnici tvrde da pila nije zadovoljavala sigurnosne standarde koji su tada bili na snazi i da je bila “defektna”. Također su naveli da je Amazon u ovom slučaju bio predstavljen kao proizvođač, uvoznik ili dobavljač tog stonog pila u Veliku Britaniju. Podnesena je i tužba zbog ugovornog prava, tvrdeći da alat nije bio zadovoljavajuće kvalitete.

U svojoj obrani, odvjetnica Amazon Ellie Finch navodi da je tvrtka priznala odgovornost “isključivo za potrebe ove tužbe”, ali odbacuje tvrdnje o ozljedama i zahtijeva da gospodin Tresoldi dokaže prirodu i uzrok svojih ozljeda. Predmet još nije razmatran pred sucem, a saslušanje će biti zakazano kasnije, osim ako se strane ne dogovore za nagodbu.

U izjavi, gospodin Tresoldi naglašava kako nije želio pravnu bitku, već je samo tražio jamstvo da je proizvod koji je kupio siguran i u skladu s britanskim propisima. Alat koji je kupio bio je reklamiran kao “prijenosna stona pila Vevor za rezanje, poliranje i graviranje drva”, uz maksimalnu brzinu motora do 10.000 okretaja u minuti, koja omogućava snažno rezanje. Oglas je isticao kako je idealan za kućne DIY projekte, tih i bez buke, te da omogućuje stvaranje umjetničkih drvenih predmeta.