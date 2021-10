Pandorini dokumenti: Najveće curenje tajnih dokumenata svjetskih bogataša i lidera

Milijuni dokumenata dokazuju tajne dogovore i imovinu više od 100 milijardera, 30 predsjednika i premijera te 300 javnih dužnosnika, otkriće je koje su u nedjelju popodne objavilo čak 150 svjetskih medija koje je surađivalo na istrazi. Riječ je o analizi za sada najveće količine procurenih podataka, nazvanih Pandorini dokumenti.

Čak 11,9 milijuna dokumenata kompanija zaduženih od strane klijenata da stvore zaklade i račune u poreznim oazama diljem svijeta dano je Međunarodnom konzorciju istraživačkih novinara. Oni su u suradnji s 650 novinara diljem svijeta radili na analizi dokumenata koji govore o tome kako brojni javni dužnosnici i političari kao i milijarderi imaju tajne bankovne račune, zemljišta te kako su mnogi od njih uspjeli na zakoniti način platiti manji ili nikakav porez.

Istraga je trajala 18 mjeseci, piše Guardian.

Otkrilo se da jordanski kralj Abdulah ima carstvo nekretnina vrijedno čak 100 milijuna dolara, a nekoliko sati prije objave Pandorinih dokumenata u Jordanu su blokirane stranice Međunarodnog konzorcija.

I dva čelnika europskih zemalja navedena su u dokumentima. Češki premijer Andrej Babiš morat će odgovoriti na pitanja zašto je koristio offshore kompaniju da kupi dvorac vrijedan 22 milijuna dolara. Ovo otkriće za njega dolazi u nezgodnom trenutku jer su mu za koji dan izbori.

Predsjednik Cipra Nicos Anastasiades morat će objasniti zašto je odvjetnička tvrtka koju je osnovao optužena za sakrivanje imovine kontroverznog milijardera. Tvrtka odbija sve optužbe, a Anastasiades tvrdi da nije imao veze s tvrtkom otkad je postao vođa oporbe 1997. godine.

Prva reakcija

Nisu svi u Pandorinim dokumentima optuženi za sumnjive stvari. Pokazalo se da bivši britanski premijer Tony Blair i njegova supruga Cherie (hrvatska je javnost poznaje i kao odvjetnicu Ivice Todorića) uštedjeli čak 321 000 funti u porezu kad su kupili zgradu u djelomičnom vlasništvu prominentnog bahrainskog ministra, koristeći rupu u zakonu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin o kojem se već godinama naklapa kako posjeduje nevjerojatno bogatstvo nije spomenut u dokumentima. Međutim, spomenuti su njegovi bliski prijatelji pa čak i njegov najbolji prijatelj iz djetinjstva Petr Kolbin, kojeg su kritičari nazivali 'Putinovim novčanikom', te i žena s kojom je Putin navodno bio u vezi.

Iako su dokumenti objavljeni prije nekoliko sati svega, već je uslijedila prva reakcija.

Pakistanski premijer Imran Khan objavio je kako će biti pokrenuta istraga protiv svih Pakistanaca koji su navedeni u Pandorinim dokumentima.

PM @ImranKhanPTI welcomes #PandoraPapers revelations exposing illicit financial flow of ill-gotten wealth to financial havens. Stating that his two decades of struggle premise on fight against corruption, the PM annouces to probe the findings of the papers and punish the culprits