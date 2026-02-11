Radnici na dobitku, no tko je u gubitku? Isplaćene neoporezive naknade učetverostručile su se u odnosu na 2016.

Nešto više od milijun zaposlenih svaki mjesec prima paušalnu novčanu naknadu za topli obrok koja može iznositi do 100 eura. Povrh toga za još oko 110 tisuća zaposlenih tvrtke plaćaju stvarne troškove prehrane (do 1800 eura godišnje) prema dostavljenim računima. Oko 1,1 milijun zaposlenih dobiva bonuse za dobre radne rezultate, dok se najmasovnija isplata veže uz regres i božićnicu. Te naknade, jednu ili obje, prima oko 1,4 milijuna zaposlenih. Te su tri neoporezive novčane naknade postale najizdašniji primitci zaposlenih mimo plaće te čine gotovo 95 posto svih neoporezivih isplata, koje su prošle godine dosegnule vrijednost od 2,88 milijardi eura.
Trebali bi se zamisliti koliko su nam trebale biti veče mirovine da Račan i Milanović u svoja dva mandata nisu skinuli i vrijednost boda i osnovicu za državni sektor svaki 20% uz to i porodiljne naknade . Računajte to je 8 god njihove vladavine. Trebao bi to prof. Jutčić malo objasniti i Lalovac a ne samo da se pljuje kad konačno imamo kakvo koji normalne plaće. Tak da si je minimalac isplačival i MIlanović kad je radio sam poslije gubitka izbora. Zato zazivajte Dončićku , Benčićku i Milanovića.