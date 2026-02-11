Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SKRIVENA PLAĆA OD 2,88 MILIJARDI EURA

Radnici na dobitku, no tko je u gubitku? Isplaćene neoporezive naknade učetverostručile su se u odnosu na 2016.

Autor
Ljubica Gatarić
11.02.2026.
u 06:04

Petini zaposlenih lani nije sjela nijedna naknada, topli obrok ne dobiva 40 posto zaposlenih. Prebacivanje dijela plaća u neoporezive naknade smanjuje i sadašnje i buduće mirovine

Nešto više od milijun zaposlenih svaki mjesec prima paušalnu novčanu naknadu za topli obrok koja može iznositi do 100 eura. Povrh toga za još oko 110 tisuća zaposlenih tvrtke plaćaju stvarne troškove prehrane (do 1800 eura godišnje) prema dostavljenim računima. Oko 1,1 milijun zaposlenih dobiva bonuse za dobre radne rezultate, dok se najmasovnija isplata veže uz regres i božićnicu. Te naknade, jednu ili obje, prima oko 1,4 milijuna zaposlenih. Te su tri neoporezive novčane naknade postale najizdašniji primitci zaposlenih mimo plaće te čine gotovo 95 posto svih neoporezivih isplata, koje su prošle godine dosegnule vrijednost od 2,88 milijardi eura.

Ključne riječi
porez novčana naknada primanja zaposlenici plaća novac

Komentara 6

Pogledaj Sve
LI
liberta
08:17 11.02.2026.

Trebali bi se zamisliti koliko su nam trebale biti veče mirovine da Račan i Milanović u svoja dva mandata nisu skinuli i vrijednost boda i osnovicu za državni sektor svaki 20% uz to i porodiljne naknade . Računajte to je 8 god njihove vladavine. Trebao bi to prof. Jutčić malo objasniti i Lalovac a ne samo da se pljuje kad konačno imamo kakvo koji normalne plaće. Tak da si je minimalac isplačival i MIlanović kad je radio sam poslije gubitka izbora. Zato zazivajte Dončićku , Benčićku i Milanovića.

Avatar Pravi Hrvat na kvadrat
Pravi Hrvat na kvadrat
06:39 11.02.2026.

Balkanski radnici na dobitku, no tko je u gubitku? Zar je rijeć o nesretnicima koji još dalje pate kao svoji na svome balkanskome ili o onima koji su več na konju jer su uspješno pobjegli kao svoji sa svoga za Irsku?

Avatar nekakav
nekakav
06:55 11.02.2026.

sve to nije obveza poslodavca. točka. je ono što je poslodavac dužan jest isplatiti ugovorenu plaću. sve ostalo je stvar dobre volje gazde. radnikovo je da radi. sve to što dobijete neoporezivo nećete osjetiti u starosti, u penziji. radije nek taj novac, bruto, vam kroz plaću isplati, to ćete poznati jednog dana. što ti znači 2.000 eura godišnje neoporezivo, kad ti mirovinsko to nigdje ne uračunava? ali 1.300 godišnje u plaći se bude poznalo, posebno na malim plaćama. država je problem, što dijeli novac uhljebima kroz takve povlastice. što treba učiteljima topli obrok, nek si ga plate, za to dobivaju plaću, rade 6 mjesec efektivno. što treba 13. plaća i velika božićnica hepovcima, ionako su monopolisti kojima država dozvoljava svašta. hž također, gubitaš, a dijele plaće ko da dobivaju na lotu. al ide to kraju, polako država počinje kihati sa isplatama, masa novca ne raste više kao prije, počinje i stagnirati, a prava i povlastice se dijele i dalje, i stvaraju sve veći pritisak na proračun. uskoro uhljebi idu dolje, ili otkazi ili manje plaće. uživajte u zalasku sunca.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!