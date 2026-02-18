Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POŽALIO SE KOLEGAMA

Taksist 'oderao' belgijskog novinara u Zagrebu: Već sam bio ovdje i činilo mi se puno pa sam se opirao

Zagreb: Reportaža o taksistima
Luka Antunac/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
18.02.2026.
u 20:25

Belgijski novinar ispričao je da mu je taksist htio vožnju od kolodvora do stadiona naplatiti više od 130 eura

Belgijski novinar koji prati nogometnu ekipu Genka u Zagrebu ispričao je jednu neugodnu situaciju kolegama nakon današnje press-konferencije u Maksimiru.

"Ne znam je li to uobičajeno, ali taksist mi je od željezničkog kolodvora do stadiona htio naplatiti više od 130 eura", ispričao je novinar bez previše dramatiziranja oko cijele situacije, piše gol.hr. Nije se želio previše žaliti, ali hrvatski kolege su mu objasnili da je to neprihvatljivo i podsjetili ga na sličnu situaciju koja se dogodila prije nekoliko mjeseci.

"Već sam bio u Zagrebu i činilo mi se puno, pa sam se opirao. Na kraju sam mu platio 80 eura", skromno je rekao novinar, koji nije želio da mu se objavi ime. 

Podsjetimo, zagrebački taksisti poznati su po visokim cijenama, a pogotovo ih vole nabijati strancima. Nedavno nam se jedna čitateljica požalila da je vožnju taksijem od Glavnog kolodvora do Nove vesi pored Kaptol centra platila 55 eura. 

Inače, sva autotaksi vozila koja imaju ugrađen taksimetar moraju od 1. svibnja prošle godine  na neostakljenom dijelu prednjih vrata, slovima koja su lako čitljiva i visine najmanje 30 milimetara, imati natpise na hrvatskom i engleskom jeziku s velikim tiskanim slovima o najvišoj tarifi koja može biti naplaćena u tom vozilu, uz navedenu cijenu. Ako pak prijevoznik odluči koristiti elektroničku aplikaciju, putniku prije ulaska u vozilo moraju biti vidljivi maksimalna cijena i planirana ruta putovanja. Cilj je takvih propisa da korisnik usluga prije ulaska u vozilo bude obaviješten o cijenama koje mu mogu biti naplaćene. 

Ključne riječi
Taksi taksist

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar drug Joža
drug Joža
20:56 18.02.2026.

To je kao da netko kavu od 2 eura u prosječnom kafiću naplati 20 eura i kaže u čemu je problem?

Avatar Knez Drpimir
Knez Drpimir
20:32 18.02.2026.

Trebao mu je platiti 10 eura i reci da ga za ostatak moze tuziti

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!