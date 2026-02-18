Taksist 'oderao' belgijskog novinara u Zagrebu: Već sam bio ovdje i činilo mi se puno pa sam se opirao

Belgijski novinar koji prati nogometnu ekipu Genka u Zagrebu ispričao je jednu neugodnu situaciju kolegama nakon današnje press-konferencije u Maksimiru.

"Ne znam je li to uobičajeno, ali taksist mi je od željezničkog kolodvora do stadiona htio naplatiti više od 130 eura", ispričao je novinar bez previše dramatiziranja oko cijele situacije, piše gol.hr. Nije se želio previše žaliti, ali hrvatski kolege su mu objasnili da je to neprihvatljivo i podsjetili ga na sličnu situaciju koja se dogodila prije nekoliko mjeseci.

"Već sam bio u Zagrebu i činilo mi se puno, pa sam se opirao. Na kraju sam mu platio 80 eura", skromno je rekao novinar, koji nije želio da mu se objavi ime.

Podsjetimo, zagrebački taksisti poznati su po visokim cijenama, a pogotovo ih vole nabijati strancima. Nedavno nam se jedna čitateljica požalila da je vožnju taksijem od Glavnog kolodvora do Nove vesi pored Kaptol centra platila 55 eura.

Inače, sva autotaksi vozila koja imaju ugrađen taksimetar moraju od 1. svibnja prošle godine na neostakljenom dijelu prednjih vrata, slovima koja su lako čitljiva i visine najmanje 30 milimetara, imati natpise na hrvatskom i engleskom jeziku s velikim tiskanim slovima o najvišoj tarifi koja može biti naplaćena u tom vozilu, uz navedenu cijenu. Ako pak prijevoznik odluči koristiti elektroničku aplikaciju, putniku prije ulaska u vozilo moraju biti vidljivi maksimalna cijena i planirana ruta putovanja. Cilj je takvih propisa da korisnik usluga prije ulaska u vozilo bude obaviješten o cijenama koje mu mogu biti naplaćene.