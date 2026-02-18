Kontroverzni energetski prah koji se 'ušmrkava', stigao na hrvatsko tržište: Kupuju ga i maloljetnici

Na hrvatskom tržištu nedavno se pojavio kontroverzan proizvod, zbog kojeg je Državni inspektorat sada pokrenuo izvide. Radi se o bijelom prahu koji se konzumira ušmrkavanjem, a po sastavu podsjeća na energetsko piće, no u koncentriranijem obliku i manjoj količini. Proizvođači tvrde da djeluje brže od klasičnih energetskih napitaka te da razinu energije podiže gotovo trenutačno, što posebno zabrinjava medicinsku struku.

Način konzumacije je putem nosa, a upravo je to izazvalo oštre reakcije liječnika. 'Metoda kojom vi uzimate neko sredstvo koje će vam pomoći da se osjećate učinkovitije, a to je ušmrkavanje kroz nos, prije svega je upitna, a da ne kažem, iz perspektive djece, čak i nemoralna. Znate što onda ide, a to je uzimanje narkotičkih sredstava. Iz mog iskustva, dobna granice gdje mladi danas ušmrkavaju i koriste neke nedozvoljene supstance je čak ispod 14 godina“, istaknula je dječja psihijatrica Katarina Dodig Ćurković za Dnevnik Nove TV..

Proizvod sadrži kombinaciju stimulansa i dodataka za energiju, dolazi u maloj bočici, a jedno pakiranje stoji 16 eura. Dostupan je putem interneta, ali i u pojedinim lokalnim trgovinama. Iako je prodaja zabranjena mlađima od 18 godina, prah je, prema dostupnim informacijama, već stekao popularnost među mladima. Iz Ministarstva zdravstva naglašavaju da se ne radi o lijeku ni medicinskom proizvodu.

'Radi se o inovativnoj vrsti proizvoda za koju ni u nacionalnim ni u europskim propisima nisu propisani posebni zahtjevi te se stoga na ovu vrstu proizvoda primjenjuju odredbe propisa o općoj sigurnosti proizvoda. Hrvatska sudjeluje u EU-ovu sustavu brzog uzbunjivanja, mehanizmu kojim se detektiraju proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Ako se proizvod smatra opasnim, Državni inspektorat ga prijavljuje u spomenuti sustav', pojasnili su.

Iz Državnog inspektorata potvrđuju da je postupanje već započelo. 'Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata provela je uzorkovanje predmetnog proizvoda te je inspekcijski postupak u tijeku', kažu. Pitanje koje se dodatno otvara odnosi se na način oglašavanja i poruke koje se šalju mladima. Sličan proizvod prije dvije godine zabranjen je u Francuskoj, a pojedini političari smatraju da bi i Hrvatska trebala razmotriti takav pristup.

'EU može djelovati u smislu zabrane marketinga, odnosno određenih marketinških trikova koji ciljaju djecu, ali nemoguće je s europskog nivoa donijeti zabranu. Marketing koji djeci govori da imaju nedostatak energije jednostavno ne može biti točan jer takav na djecu zaista i utječe. Oni su uvjereni da nemaju dovoljno energije i da moraju uzimati neke stimulanse', objasnila je Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu.

'Iskustvo koje imam govori koliko su maštoviti pojedinci skloni ostvariti profit bez ikakve odgovornosti ne razmišljajući kako će to utjecati na djecu, kakve će posljedice imati, samo da da se zaradi', dodala je. Stručnjaci upozoravaju da bi ovaj proizvod mogao postati ozbiljan javnozdravstveni problem, osobito među mlađom populacijom, upravo zbog načina konzumacije i poruke koju šalje - da je energija roba koja se može 'ušmrkati' u nekoliko sekundi.