Hrvati ogorčeni zbog parkinga: 'Nakon što je oštetila moj auto, ja sam joj namjerno udubio vrata na njezinom'

Jedna objava na Redditu pokrenula je lavinu komentara o svakodnevnoj frustraciji hrvatskih vozača. Bezobzirno udaranje vratima tuđih automobila na parkiralištima postalo je izvor bijesa, a mnogi dijele svoja skupa i neugodna iskustva s nemarnim pojedincima.

'Koji je vrag ljudima što razvaljuju vratima druge aute na parkinzima', upitao je jedan korisnik na Redditu, potaknuvši žustru raspravu koja je otkrila duboko ukorijenjenu frustraciju brojnih vozača u Hrvatskoj. U svojoj objavi opisao je kako svakodnevno svjedoči scenama u kojima 'idioti drugim ljudima oštećuju automobile gdje doslovno razvale vratima auto do sebe'. Njegova kratka, ali direktna pritužba odjeknula je među stotinama korisnika koji su se brzo pridružili s vlastitim pričama i osudama takvog ponašanja.

Iskustva koja su korisnici podijelili variraju od manjih ogrebotina do značajne štete koja zahtijeva skupe popravke. Jedna korisnica opisala je kako su joj na prošlom automobilu jednu stranu 'pošteno izgrebali kolicima za kupovinu', a popravak je morala platiti iz vlastitog džepa jer počinitelj nije ostavio kontakt. 'Izraze poput: 'Pa to je samo lim' ili 'Baš me briga, sigurno ima kasko' ćeš uglavnom čuti od takvih koji usput voze stare, izlupane automobile', napisala je, ističući kako ljudi ne shvaćaju da kasko osiguranje služi za vlastite nezgode, a ne za pokrivanje tuđeg nemara. Drugi su se nadovezali kako je korištenje kaska dugotrajan i naporan proces koji uključuje procjene, papirologiju i ostavljanje auta na servisu, što na kraju rezultira i višom cijenom premije iduće godine.

Rasprava je dovela i do zaključka da problem nije samo u vrijednosti automobila, već u mentalitetu i nedostatku osnovnog odgoja. 'Osobno ću ti reći da nije do vrijednosti auta, nego do mentaliteta i odgoja. Vozim auto od 1500 eura pa pazim više na njega nego 99% ljudi što imaju nov auto', istaknuo je jedan komentator. Mnogi su se složili da vlasnici starijih i jeftinijih vozila često pokazuju potpunu ravnodušnost prema tuđoj imovini, no drugi su dodali kako su štetu doživjeli i od vozača u potpuno novim automobilima. 'Sve više mislim da stvarno velik broj ljudi nije svjestan i da se kreću kroz svijet samo sa 'ja, ja, ja' stanjem uma. Fale im osnove odgoja, kao što su poštuj tuđe i prihvati krivicu', zaključio je jedan od sudionika rasprave.

Frustracija je kod nekih dosegla toliku razinu da su opisivali vlastite osvetničke reakcije. Jedan korisnik ispričao je kako mu je žena udarila vratima u njegov stariji auto uz komentar 'ionako voziš krš, što ima veze'. Njegov odgovor je, kako tvrdi, bio takav da je '15 sekundi poslije ona imala komplet vrata udubljena'. Ipak, najviše osuda izazvao je korisnik koji je priznao da zbog straha od oštećenja namjerno parkira na invalidska mjesta ili zauzima dva parkirna mjesta. 'Radije ću platiti kaznu nego da mi baba s Pandom raznese pola auta', napisao je, na što je zajednica reagirala žestokom kritikom, nazivajući ga sebičnim i ističući da novčana kazna ne može opravdati oduzimanje mjesta onima kojima je ono zaista potrebno.

Dok je većina krivnju svaljivala na pojedince, dio problema leži i u infrastrukturi. Mnogi parkinzi u Hrvatskoj, osobito oni stariji, građeni su prema nekadašnjim JUS standardima, koji propisuju širinu parkirnog mjesta od 2,3 do 2,5 metara. Današnji automobili, pogotovo sve popularniji SUV-ovi, znatno su širi, zbog čega vozačima ostaje tek dvadesetak centimetara za izlazak, što otvaranje vrata bez kontakta čini gotovo nemogućom misijom.

Udarac vratima po hrvatskom zakonu tretira se kao nanošenje materijalne štete, a napuštanje mjesta bez ostavljanja podataka može se smatrati bijegom s mjesta nesreće, kako je definirano u Zakonu o obveznim odnosima. Međutim, u praksi se takvi slučajevi rijetko procesuiraju, osim ako postoji snimka nadzorne kamere. Zbog osjećaja anonimnosti na velikim parkiralištima, mnogi se odluče jednostavno otići. Dok se situacija ne promijeni, vozačima preostaju samo 'trikovi' koje dijele na forumima: parkiranje što dalje od ulaza, biranje mjesta pored skupljih automobila u nadi da će njihovi vlasnici biti pažljiviji ili jednostavno, kako je jedan korisnik cinično zaključio, pomiriti se sa sudbinom da će im auto 'nakon tri godine naših parkinga izgledati kao da je bio u Mariupolju'.