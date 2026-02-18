Francuska kritizirala Komisiju zbog slanja Šuice u Trumpov Odbor za mir

Francuska, Slovenija i još neke države članice Europske unije pobunile su se na današnjem sastanku u Vijeću EU u Bruxellesu protiv sudjelovanja europske povjerenice Dubravke Šuice na sutrašnjem sastanku Trumpova Odbora za mir u Washingtonu. Sastanak se, kao i obično, odvijao iza zatvorenih vrata, ali neslužbeno se od upućenih izvora čuje da je protivljenje dijela država članica bilo dosta snažno i da su se čule kritike na račun Europske komisije, s tezom da Komisija možda krši temeljni europski ugovor i izlazi izvan svojih ovlasti slanjem povjerenice u tako osjetljiv vanjskopolitički format oko kojeg nema suglasja država članica.

Šuicu je, kao europsku povjerenicu za Mediteran, na sutrašnji sastanak Odbora za mir u Washingtonu poslala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, polazeći od logike da je Šuica u svom portfelju zadužena i za pitanja vezana uz Gazu. No, države članice koje su danas kritizirale takav potez na sastanku Corepera, tj. Odbora stalnih predstavnika u Vijeću EU, zasmetalo je to što je iz Europske komisije iskomunicirano da Šuica na sastanku Odbora za mir predstavlja Komisiju, a Komisija nije ni Europska unija niti država članica. Kritičari su izrazili bojazan da se prisutnost europske povjerenice može krivo protumačiti kao kolektivna potpora inicijativi američkog predsjednika Donalda Trumpa koju ne podržavaju sve države članice EU-a. Uz Francusku, među kritičarima takvog Komisijinog poteza su Španjolska, Irska, Slovenija i još neke države članice.

Hrvatska se, kako neslužbeno doznajemo, nije posebno uključivala u tu današnju raspravu u Vijeću EU. Ali, hrvatska Vlada - kako smo ekskluzivno doznali provjeravajući detalje današnjeg sastanka u Bruxellesu - šalje državnog tajnika Zdenka Lucića kao hrvatskog predstavnika na sutrašnji sastanak Odbora za mir u Washingtonu. Slanjem predstavnika koji je viša razina od veleposlaničke razine također se šalje određena poruka.

Iz Europske komisije ranije je priopćeno ovo o putovanju Šuice u Ameriku: “Povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica sutra će u ime Europske komisije sudjelovati u pregovorima o mirovnom planu za Gazu u kontekstu sastanka Odbora za mir. Njezino sudjelovanje u skladu je s odlučnošću EU-a glede postizanja prekida vatre u Gazi, kao i s međunarodnim naporima za njezin oporavak i obnovu. EU se snažno zalaže za dvodržavno rješenje koje obuhvaća siguran Izrael i održivu palestinsku državu. EU u tom kontekstu ima važnu ulogu kao najveći pružatelj vanjske pomoći Palestincima (višegodišnji program za oporavak i otpornost Palestine za razdoblje 2025. – 2027. vrijedan 1,6 milijardi eura i više od 550 milijuna eura humanitarne pomoći od listopada 2023.). Europska unija je u studenome 2025. osnovala skupinu donatora za Palestinu kako bi prikupila međunarodnu potporu za provedbu programa reformi Palestinske samouprave, među ostalim u skladu s točkom 19. mirovnog plana za Gazu. Povjerenica Šuica sudjelovat će u razgovorima u Washingtonu kako bi se olakšala koordinacija i komplementarnost našeg djelovanja s međunarodnim naporima za poslijeratni oporavak i obnovu Gaze”.