Naručujete s Temua i Sheina? EU uvodi novi porez, evo koliko ćete uskoro plaćati za pakete

Male pošiljke iz Kine čija je vrijednost bila ispod 150 eura do sada su bile oslobođene carine, no toj praksi uskoro dolazi kraj. Europska unija uvodi nove naknade koje će značajno poskupiti narudžbe iz popularnih internetskih trgovina s Dalekog istoka. Kineski trgovci poput Temua, Sheina ili AliExpressa godinama su profitirali od te carinske povlastice, zahvaljujući kojoj su mnogi proizvodi, uz niske troškove dostave, bili znatno jeftiniji nego u klasičnim trgovinama. Međutim, Europska unija sada tome odlučno staje na kraj.

Na prijedlog Europske komisije, Vijeće EU odlučilo je kako se od prvog srpnja 2026. godine ukida granica za oslobođenje od carine. To znači da će se ubuduće na svu robu vrijednosti ispod 150 eura primjenjivati paušalna carina od tri eura po svakoj kategoriji proizvoda unutar pošiljke. Primjerice, ako paket sadrži proizvode iz različitih kategorija, kao što su majica i boca za vodu, carina će iznositi šest eura. S druge strane, ako pošiljka sadrži dva proizvoda iz iste kategorije, poput dvije boce za vodu, carina će ostati tri eura.

Ovom mjerom Europska unija reagira na drastičan porast broja uvezenih pošiljaka. Prema podacima Europske komisije, koje prenosi njemački Bild, tijekom 2024. godine na tržište Unije stiglo je oko 4,6 milijardi malih pošiljaka, od čega je čak 91 posto pristiglo iz Kine. Ovaj ogroman volumen uvoza potaknuo je institucije EU na uvođenje strožih pravila kako bi se zaštitilo europsko tržište i osigurala pravednija tržišna utakmica.

Uvedena paušalna carina smatra se prijelaznim rješenjem koje će biti na snazi do uspostave novog, sveobuhvatnog sustava. Planirano je da od 2028. godine na snagu stupe redovne carinske stope koje će se primjenjivati na svu uvezenu robu, bez obzira na njezinu vrijednost. U sklopu toga razvija se i potpuno digitalni carinski sustav koji će centralno evidentirati sav uvoz, a prikupljeni prihodi od carina dijelit će se između proračuna Europske unije i država članica. Uz to, trenutno se raspravlja i o mogućnosti uvođenja dodatne naknade za obradu pošiljaka.