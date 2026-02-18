Naši Portali
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrebakov ultimatum Plenkoviću

24sata
VL
Autor
Vecernji.hr
18.02.2026.
u 21:03

U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.

240 sekundi 24sata

Komentara 2

BL
Bloomberg
21:54 18.02.2026.

Da nije bilo Dabre, ne bismo niakd saznali da ima Hrebaka.

Avatar adisan
adisan
21:47 18.02.2026.

Ultimatum od mjesec dana! Hahaha. Koje su to prodane duše!

