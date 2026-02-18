Hrvatski studio Format 3D razvija jedan od najsloženijih luksuznih projekata u Dubaiju

Hrvatski potpis na jednoj od najvećih investicija u Dubaiju danas se upisuje putem studija Format 3D, koji projektira toranj vrijedan više od pola milijarde eura. Dubai već desetljećima sustavno gradi identitet grada koji arhitekturu koristi kao alat globalnog pozicioniranja. Od Burj Khalife do Palm Jumeiraha, od futurističkih poslovnih zona do ultraluksuznih rezidencijalnih četvrti, riječ je o prostoru u kojem se ne natječu samo investitori, nego i autori – arhitekti, urbanisti i dizajneri koji moraju istodobno razumjeti tehnologiju, tržište i simboliku moći.