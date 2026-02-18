Naši Portali
HRVATSKI POTPIS

Hrvatski studio Format 3D razvija jedan od najsloženijih luksuznih projekata u Dubaiju

Autor
Hassan Haidar Diab
18.02.2026.
u 21:48

Cijena kvadrata u rezidencijalnom dijelu Oblique Towera bit će veća od 25 tisuća eura, čime se projekt pozicionira u sam vrh dubajskog tržišta

Hrvatski potpis na jednoj od najvećih investicija u Dubaiju danas se upisuje putem studija Format 3D, koji projektira toranj vrijedan više od pola milijarde eura. Dubai već desetljećima sustavno gradi identitet grada koji arhitekturu koristi kao alat globalnog pozicioniranja. Od Burj Khalife do Palm Jumeiraha, od futurističkih poslovnih zona do ultraluksuznih rezidencijalnih četvrti, riječ je o prostoru u kojem se ne natječu samo investitori, nego i autori – arhitekti, urbanisti i dizajneri koji moraju istodobno razumjeti tehnologiju, tržište i simboliku moći.

Ključne riječi
luksuz nekretnine projektant Dubai

