Ovan pobjegao strancima i završio u Zagrebu: 'Došao sam po njega odmah nakon poziva da je lutao'

Stanovnici Trnja svjedočili su u subotu nesvakidašnjem prizoru - ovnu na ulicama svoje četvrti. Policija je brzo izašla na teren i zadržala ovna sve do dolaska radnika Azila Dumovec samo kako bi se pokazao da životinja ima svojeg vlasnika i da je do ove nemile situacije došlo zbog loše zavezanog ovna.

- Ovan je kod nas ponovno doma. Trenutno pase travu i uživa na suncu, rekao je za 24sata vlasnik odbjeglog ovna Luka Antunović. On je potvrdio da je ponudio stranim državljanima pripremu ovna za jelo, ali da su oni odbili. Smatra kako je došlo do nesporazuma zbog njihova nepoznavanja jezika.

- Došao sam po njega odmah nakon poziva da je lutao i da je u Dumovcu. Znao sam da su uzeli ovna zbog mesa, to jest za pripremu hrane. Ponudio sam pripremu ovna, ali su oni to odbili. Dečki nisu odavde i došlo je do nesporazuma. Nikad mi se prije nije dogodila ovakva situacija - ispričao je vlasnik nadodavši kako će vratiti novac stranim državljanima jer će ovan nastaviti živjeti na farmi.

- Ja ih inače uzgajam kao mezimce. Pasu mi oko dvorišta - rekao je vlasnik.

Dao petama vjetra

Azil Dumovec otkrio je Facebooku sve detalje bijega ovna koji je dao 'petama vjetra. '

"Šetnja spašava život! Ne govorimo o poželjnih nekoliko tisuća koraka dnevno, nego o šetnji ovog ovna Trnjem. Stanovnici tog zagrebačkog kvarta nazvali su policiju da im ovan prolazi ulicom bez ljudske pratnje. Policija je ubrzo izašla na lice mjesta, pa je rogati subjekt tamo zadržan do našeg dolaska. Očitali smo mu broj sa žute markice i doznali sve detalje zamršenog slučaja. Strani su radnici ovna kupili za sutrašnje slavlje. Uzgajivač im je ponudio pripremu životinje za pečenje, no oni su rekli da će sve obaviti sami. Živog su ovna iz jednog turopoljskog mjesta dovezli u Zagreb. Na mjestu gdje stanuju, loše su ga privezali, pa je ovan odlučio dati petama vjetra. Budući da ovan još uvijek glasi na uzgajivača, s čovjekom smo dogovorili da ga preuzme i vrati na svoju farmu", navodi se u statusu.

