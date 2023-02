'Ovakav udarac trebao bi se kvalificirati kao pokušaj ubojstva ili pokušaj nanošenja teških ozljeda'

Reakcije na slučaj brutalnog premlaćivanja na skijalištu Platak ne smiruju se. Policija će petoricu sudionika tučnjave prekršajno prijaviti, no među njima nije ozlijeđeni pripadnik HGSS-a, kako je ranije objavljeno. Incident se dogodio u nedjelju na skijalištu Platak, nakon što su trojica mladića u BMW-u, driftajući po skijaškoj stazi, upali u dublji snijeg i zaglavili se. Zatražili su od jednog pripadnika HGSS-a da im izvuče automobil, a kada im je objasnio da to ne može učiniti, napali su ga i udarali. Dobio je više udaraca, među ostalim i nogom u glavu te je onesviješten. U pokušaju razdvajanja i smirivanja situacije mladići iz BMW-a su udarili još nekoliko osoba pa je troje ozlijeđenih završilo u riječkom KBC-u gdje je utvrđeno da je riječ o lakšim ozljedama.

Odvjetnik Branko Šerić osvrnuo se na incident na Platku. Za Dnevnik.hr Šerić je potvrdio da bi se udarac obuvenom nogom, a u ovom slučaju je bila riječ o zimskoj obući, trebao kvalificirati kao pokušaj ubojstva ili barem kao pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda. "Radio sam na takvim predmetima gdje su bili takvi slučajevi i gdje je tako i presuđeno", rekao je Šerić.

Također je naglasio da kada u nekom sukobu imamo prekid tučnjave ili napada i osoba je na podu, to znači da je ta osoba savladana i u takvim slučajevima se udarac u glavu osobe koja je na podu ne može tretirati kao prekršaj remećenja javnog reda i mira, nego je vrlo jasno da je riječ o pokušaju ubojstva ili pokušaju nanošenja teških tjelesnih ozljeda. "Ovo je odvratno, imali su snimke od prvog trenutka, vidjeli su što se dogodilo", rekao je Šerić.

Općinsko državno odvjetništvo je dobilo službeno izvješće policije o incidentu na Platku koji se dogodio u nedjelju, zbog čega su odlučili pokrenuti dodatne izvide, nakon kojih će donijeti odluku o kojoj će obavijestiti javnost. Policija je nakon provedene istrage prekršajno prijavili pet osoba za naročito drsko remećenja javnog reda i mira, među kojima i člana HGSS-a i čovjeka koji im pokušao pomoći. Nakon što su jučer objavili prvu snimku tučnjave na Platku, RTL Danas ekskluzivno je objavio je još jednu snimku, ovoga puta iz drugog kuta, a koju nam je ustupio.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, riječka policija ipak će ponovno istraživati slučaj brutalnog napada trojice MMA boraca na člana HGSS-a i osobe koje su mu pokušale pomoći u nedjelju navečer na Platku, ovoga puta po nalogu riječkog DORH-a. DORH je naložio provođenje novih izvida jer su, nakon što su napokon, gotovo pet dana nakon incidenta, zaprimili dokumentaciju po kojoj su zaključili da ima još nerazjašnjenih pitanja.

Na stolu imaju dokumentaciju po kojoj je policija za prekršaj drskog ponašanja pri remećenju javnog reda i mira prijavila pet osoba: tri napadača i dvojicu napadnutih. Sve su izjednačili u istom prekršaju; napadače i napadnute koji su se branili, a po njihovoj izjavi, među dvojicom napadnutih bio je i član HGSS-a koji je zadobio ozljede te jedan od gostiju kafića koji mu je došao pomoći, što su mediji i prenijeli. No nakon nekoliko sati policija objavljuje da su ih neki mediji pogrešno shvatili; iako su novinarima jasno na pitanje odgovorili da je prijavljen i član HGSS-a koji ima ozljede – dakle čovjek koji je brutalno napadnut, udaren šakom, a potom i nogom u glavu nakon čega je pao u nesvijest. To je, naime, jedini član HGSS-a koji je u tučnjavi zadobio ozljede! No kasnije je ispalo da je policija za prekršaj prijavila njegova kolegu, vjerojatno šefa GSS-a Rijeka Marka Andrića, koji mu je priskočio u pomoć, svjedočio o čitavom slučaju, zvao policiju i hitnu i dao iskaz policiji.