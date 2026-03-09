Ljutiti Trump poručio: Neka visi Pedro! On mu još odlučnije uzvratio – ne

Španjolska je najgora članica NATO-a. Najprije na sva usta mjesecima kritizira izraelske napade na Gazu, pa Netanyahua optužuje da provodi genocid, potom među prvima u EU prizna palestinsku državu, a zatim još osudi i američku otmicu Nicolasa Madura. U međuvremenu se, uza sve to, još i usprotive davanju pet posto svog BDP-a za obranu, jer je taj cilj koji su predložile Sjedinjene Države "nekompatibilan sa španjolskom državom blagostanja i španjolskim svjetonazorom".



Svim tim potezima opasno igraju po živcima, a koga drugoga, nego Donalda Trumpa, koji sve ovo ranije navedeno još nekako trpi, ali nakon što je španjolska vlada SAD-u zabranila da koristi njihove vojne baze u napadima na Iran, e tu Trump kreće sipati drvlje i kamenje po španjolskom premijeru Pedru Sanchezu.