ŠPANJOLSKI PREMIJER PEDRO SANCHEZ POSLJEDNJI JE LJEVIČARSKI MOHIKANAC U EUROPI

Ljutiti Trump poručio: Neka visi Pedro! On mu još odlučnije uzvratio – ne

Autor
Elvis Sprečić
09.03.2026.
u 20:55

Ne može se reći kako je španjolski premijer prvi europski čelnik koji je rekao "ne" Trumpu, no Sanchez je to učinio ponajviše zbog principa i ideoloških neslaganja s Trumpom

Španjolska je najgora članica NATO-a. Najprije na sva usta mjesecima kritizira izraelske napade na Gazu, pa Netanyahua optužuje da provodi genocid, potom među prvima u EU prizna palestinsku državu, a zatim još osudi i američku otmicu Nicolasa Madura. U međuvremenu se, uza sve to, još i usprotive davanju pet posto svog BDP-a za obranu, jer je taj cilj koji su predložile Sjedinjene Države "nekompatibilan sa španjolskom državom blagostanja i španjolskim svjetonazorom".

Svim tim potezima opasno igraju po živcima, a koga drugoga, nego Donalda Trumpa, koji sve ovo ranije navedeno još nekako trpi, ali nakon što je španjolska vlada SAD-u zabranila da koristi njihove vojne baze u napadima na Iran, e tu Trump kreće sipati drvlje i kamenje po španjolskom premijeru Pedru Sanchezu.

Ključne riječi
NATO Trump Španjolska Pedro Sanchez

