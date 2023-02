HGSS-ovac: Ja jesam osoba koja na snimci napadača povlači na pod, ali jasno je zašto sam to napravio

Riječka policija ipak će ponovno istraživati slučaj brutalnog napada trojice MMA boraca na člana HGSS-a i osobe koje su mu pokušale pomoći u nedjelju navečer na Platku, ovoga puta po nalogu riječkog DORH-a. DORH je naložio provođenje novih izvida jer su, nakon što su napokon, gotovo pet dana nakon incidenta, zaprimili dokumentaciju po kojoj su zaključili da ima još nerazjašnjenih pitanja. Kako su još u četvrtak rekli iz odvjetništva, tu su dokumentaciju 1. veljače službeno zatražili od policije s obzirom na to da su o svemu doznali iz medija.

– Državno odvjetništvo ne potvrđuje primitak kaznenih prijava i posebnih izvješća, no zbog velikog interesa javnosti i zaprimljenih više upita o konkretnom predmetu, odgovaramo da je ovo državno odvjetništvo zaprimilo posebno izvješće Policijske uprave primorsko-goranske vezano uz događaj na Platku od 29. siječnja 2023. Nadležno Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je, nakon analize zaprimljenog izvješća, odlučilo da je, na temelju članka 206. i 206.g Zakona o kaznenom postupku, potrebno provesti dodatne izvide, nakon kojih će biti donesena državnoodvjetnička odluka i priopćenje biti objavljeno na mrežnoj stranici – poručili su iz Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci.

Foto: RTL Danas

Na stolu imaju dokumentaciju po kojoj je policija za prekršaj drskog ponašanja pri remećenju javnog reda i mira prijavila pet osoba: tri napadača i dvojicu napadnutih. Sve su izjednačili u istom prekršaju; napadače i napadnute koji su se branili, a po njihovoj izjavi, među dvojicom napadnutih bio je i član HGSS-a koji je zadobio ozljede te jedan od gostiju kafića koji mu je došao pomoći, što su mediji i prenijeli. No nakon nekoliko sati policija objavljuje da su ih neki mediji pogrešno shvatili; iako su novinarima jasno na pitanje odgovorili da je prijavljen i član HGSS-a koji ima ozljede – dakle čovjek koji je brutalno napadnut, udaren šakom, a potom i nogom u glavu nakon čega je pao u nesvijest. To je, naime, jedini član HGSS-a koji je u tučnjavi zadobio ozljede! No kasnije je ispalo da je policija za prekršaj prijavila njegova kolegu, vjerojatno šefa GSS-a Rijeka Marka Andrića, koji mu je priskočio u pomoć, svjedočio o čitavom slučaju, zvao policiju i hitnu i dao iskaz policiji.

– Ne znam jesam li ja prekršajno prijavljen ili nisam jer još je pripadnika HGSS-a priskočilo u pomoć. Sve što o prijavama znam, znam iz medija; od toga da su prvotno samo napadači prijavljeni do toga da su kasnije još dvije osobe prijavljene, među njima i član HGSS-a. Službeno nisam dobio nikakvu obavijest. No ja jesam osoba koja se na snimci vidi da napadača povlači na pod radi obrane kolege koji je udarcem u glavu pred mojim očima koju sekundu ranije srušen na pod. I tu moj dodir s napadačima prestaje. No, ako je to prekršaj, u redu, ja od svojih postupaka i moguće odgovornosti ne bježim, ali jasno je zašto sam to napravio. Dobijem li kaznu, vjerojatno ću se žaliti, no o tome je još rano razgovarati, pričekajmo da sve završi, da sudovi donesu odluke – kazao nam je Marko Andrić. Iz medija je, kaže, doznao i da DORH pokreće dodatnu istragu.

– Nakon svega u ovom slučaju, moja su očekivanja, moram reći, pala, smanjena su, ne znam više što očekivati. No moram vjerovati i gledati na dodatne izvide koje je naložio DORH kao na pozitivan pomak, kao pokušaj u kojem će se sve dodatno ispitati i rasvijetliti svi detalji ovog događaja, od prvog do zadnjeg trenutka. Ako i kada dobijem novi poziv, vrlo rado ću doći ponovno dati iskaz o svemu kome god i kada god bude trebalo – dodao je M. Andrić.

Upravo zbog niza komunikacijskih šumova iz policije koji se oko slučaja događaju već danima, javnost sumnja da se neke stvari u čitavoj priči pokušavaju banalizirati. Stoga je pokretanje dodatne istrage DORH-a dočekano kao jedini način u kojem će činjenice biti pravedno sagledane i tumačene.

12.5.2022., Rijeka - Luka Tiriel Abramovic, bivsi skijaski reprezentativac koji se prebacio na MMA borbe u kavezu, na treningu. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Sramota obijesnih huligana

Već činjenica da je trojac koji je, dok je brutalno udarao ljude, vikao da su oni MMA borci, na skijašku stazu Platak došao BMW-om i tamo driftao automobilom ravna je sramoti koju si samo obijesni huligani mogu dozvoliti. To je i komunalni prekršaj za koji će biti kažnjeni sa 265,45 eura. Nakon toga taj isti trojac, Lovro Pavelić, Tiriel Luka Abramović i Matej Krunić, kreće u napad na HGSS-ovca koji im je odbio izvlačiti zaglavljeni automobil. Objavljena je i snimka tučnjave, javnost je osudila događaj, ali i iznijela sumnje da se nekome ipak pogodovalo jer je ozljede napadnutih – od potresa mozga, slomljene ruke, unutarnjih krvarenja – Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci ocijenio lakšim tjelesnim ozljedama, što je policiji bio alibi da napadače prijavi za prekršaj, a ne kazneno djelo zbog kojeg bi mogli završiti i u zatvoru. U policiji oštro odbacuju napise da su išta u ovom slučaju pokušali zataškati, iako su o događaju izvijestili tek nakon nekoliko dana, ili da su pod pritiskom ikoga osim medija. No i stručnoj je javnosti upitna ova policijska kvalifikacija. Među ostalima, i odvjetnik Ante Nobilo javno je kazao da je napadače s Platka trebalo kazneno prijaviti s obzirom na to da je čovjek koji je ležao na podu, bez mogućnosti obrane, nogom udaren u glavu s ciljem da ga se ozlijedi. K tome, nasilnici su istrenirani borci, svjesni da su u daleko boljoj fizičkoj spremi i da mogu i znaju nanijeti teške ozljede napadnutima, posebno pod utjecajem alkohola.

Snimku s Platka ustupio nam je RTL Danas.