U kući kod Poreča pronađena tri tijela starijih osoba? Policija: 'Bila su u poluraspadnutom stanju'

U kući u okolici Poreča djelatnici PU istarske pronašli su danas prijepodne tri mrtva tijela – U tijeku je očevid, a na mjestu događaja nalazi se i nadležni državni odvjetnik te se utvrđuju okolnosti događaja. O identitetu i uzrocima smrti u ovom trenutku ne možemo govoriti – poručili su iz PU istarske navodeći da će detalje tragedije koja je dovela do smrti tri osobe biti poznati nakon završetka istrage koja će vjerojatno uključiti i obdukcije pronađenih tijela.

Mjesnu su policiju na adresu kuće u okolici Poreča uputili susjedi koji su primijetili da stanare nekoliko dana nisu primijetili u mjestu, što nije bilo uobičajeno. Po dojavi, policija je došla na teren, a nakon što nisu dobili reakciju stanara na kucanje, ušli su u kuću i zatekli stanare. Po pisanju lokalnih medija, zatekli su tijela u poluraspadnutom stanju, po čemu se može zaključiti da su preminuli prije više dana.

– Zbog stanja tijela koja su pronađena u poluraspadnutom stanju trenutačno nije moguće utvrditi identitet preminulih osoba – kazala je Suzana Sokač, glasnogovornica istarske policije.

Glas Istre piše da su neslužbeno doznali da preminule osobe navodno nisu lokalni stanovnici, već vikendaši iz Zagreba. – Prema istim informacijama, riječ je o ženi u dobi od oko 70 godina i njezinim roditeljima. Također se neslužbeno spominje kako su susjede navodno alarmirali psi koji su dulje vrijeme lajali i bili bez hrane, nakon čega je pozvana policija – navode u Glasu Istre. Na mjestu događaja policija je odmah započela očevid kojim je rukovodila i zamjenica županijskog državnog odvjetništva Iva Arapović.

Osim što su tijela pronađena u poluraspadnutom stanju, na njima, neslužbeno doznajemo, nisu pronađeni tragovi nasilja, tako da bi tek obdukcija mogla dati točan odgovor na pitanje što se dogodilo stanarima obiteljske kuće da su istovremeno preminuli. Nagađanja da bi se odgovor mogao kriti u nestručnom baratanju energentima u kući za sada su u sferi nagađanja. Susjedi također ne vjeruju u neku vrstu nasilja koje bi se dogodilo prije tragedije, s obzirom na to da su susjedi, koji su tek dio godine boravili u kuću u Poreču, živjeli povučeno i mirno. Iz policije su poručili da će po završetku istrage moći reći nešto detaljnije o slučaju koji je iznenadio stanovnike malog mjesta Filipini kod Poreča.