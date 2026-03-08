Prisiljavali ukrajinske izbjeglice da otvaraju bankovne račune preko kojih su se prali milijuni eura

Kriminalna organizacija koja se specijalizirala za pranje novca zarađenog na kriminalnim aktivnostima, razotkrivena je u međunarodnoj policijskoj akciji koju je predvodila španjolska policija, a koordinirao Europol. Tijekom te operacije uhićeno je 12 osoba, a sumnja se da je kriminalna organizacija ostvarila profit od 4,75 milijuna eura. Prema onom što je do sada utvrđeno, Europol sumnja da su članovi kriminalne organizacije koristili, kako navodi Europol, ukrajinske izbjeglice, koje su onda prisiljavali da na svoje ime otvaraju bankovne račune. Ti bankovni računi su onda korišteni na platformama igara za sreću, te su se preko njih prebacivala nezakonita financijska sredstva. Tijekom operacije je uhićeno 12 osoba u Španjolskoj, te je identificirano i 55 žrtava. Ukupno je obavljeno devet pretraga kuća i stanova u Španjolskoj te osam u Ukrajini. U tim pretragama je zaplijenjeno 88 mobitela 20 kompjutera, 500 SIM kratica, četiri vozila, ali i 73.000 eura i 4200 dolara. osim toga zaplijenjeno je i 200.000 eura u kriptovalutama, a zamrznuta su i 153 bankovna računa u 11 zemlja.

Istraga se osim pranjem novca, bavila i trgovinom ljudima i prevarama, a sveukupno je trajala skoro dvije godine. Istražitelji su utvrdili da su kriminalnu organizaciju činili ukrajinski državljani. Kada se skupina počela baviti kriminalnim aktivnostima, sumnja se da su prvo koristili osobne podatke španjolskih građana, ako bi otvorili više bankovnih računa, koji su onda korišteni za pranje novca. No kasnije su promijenili pristup te su počeli regrutirali Ukrajinke koje se u Španjolskoj privremeno imale zaštićen status kao izbjeglice iz Ukrajine, te su ih prisiljavali da otvaraju bankovne račune na svoje ime. Prema španjolskoj policiji radilo se o izuzetno osjetljivim žrtvama koje su prethodno bile izložene strahotama rata u Ukrajini. Zbog toga ih je bilo lako kontrolirati te prisiljavati da rade to kriminalci žele.

Bankovni računi, nakon što bi bili otvoreni, bili bi povezani s velikim brojem kreditnih kartica, koje bi zatim bile povezane s online računima za klađenje. Neki su registrirani nakon što su ukradeni identiteti španjolskih državljana, dok su drugi glasili na imena žrtva. Identificirano je 3000 ukradenih kartica i preko 5000 ukradenih identiteta koji su pripadali državljanima 17 zemalja. kako bi makasimirizirali profit. Sumnja se i da je kriminalna organizacija koristila kompjuterske programe za namještanje rezultata klađenja. Kako se sumnja, koristeći tu metodu, osumnjičenici su deponirali više od 2,7 milijuna eura na račune za online klađenje, a s njih podigli oko 4,7 milijuna eura. Osim toga, sumnja se da je kriminalna skupina žrtvama uzimala subvencije koje su dobivale od španjolske vlade kao izbjeglice te da su dio tog novca koristili za kupovinu luksuznih nekretnina.