Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UHIĆENO 12 OSOBA

Prisiljavali ukrajinske izbjeglice da otvaraju bankovne račune preko kojih su se prali milijuni eura

Spanish unions call a general strike in solidarity with Palestinians in Gaza, in Madrid
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
1/2
VL
Autor
Ivana Jakelić
08.03.2026.
u 15:12

Osim toga, sumnja se da je kriminalna skupina žrtvama uzimala subvencije koje su dobivale od španjolske vlade kao izbjeglice te da su dio tog novca koristili za kupovinu luksuznih nekretnina.

Kriminalna organizacija koja se specijalizirala za pranje novca zarađenog na kriminalnim aktivnostima, razotkrivena je u međunarodnoj policijskoj akciji koju je predvodila španjolska policija, a koordinirao Europol. Tijekom te operacije uhićeno je 12 osoba, a sumnja se da je kriminalna organizacija ostvarila profit od 4,75 milijuna eura. Prema onom što je do sada utvrđeno, Europol sumnja da su članovi kriminalne organizacije koristili, kako navodi Europol, ukrajinske izbjeglice, koje su onda prisiljavali da na svoje ime otvaraju bankovne račune. Ti bankovni računi su onda korišteni na platformama igara za sreću, te su se preko njih prebacivala nezakonita financijska sredstva. Tijekom operacije je uhićeno 12 osoba u Španjolskoj, te je identificirano i 55 žrtava. Ukupno je obavljeno devet pretraga kuća i stanova u Španjolskoj te osam u Ukrajini. U tim pretragama je zaplijenjeno 88 mobitela 20 kompjutera, 500 SIM kratica, četiri vozila, ali i 73.000 eura i 4200 dolara. osim toga zaplijenjeno je i 200.000 eura u kriptovalutama, a zamrznuta su i 153 bankovna računa u 11 zemlja.

Istraga se osim pranjem novca, bavila i trgovinom ljudima i prevarama, a sveukupno je trajala skoro dvije godine. Istražitelji su utvrdili da su kriminalnu organizaciju činili ukrajinski državljani. Kada se skupina počela baviti kriminalnim aktivnostima, sumnja se da su prvo koristili osobne podatke španjolskih građana, ako bi otvorili više bankovnih računa, koji su onda korišteni za pranje novca. No kasnije su promijenili pristup te su počeli regrutirali Ukrajinke koje se u Španjolskoj privremeno imale zaštićen status kao izbjeglice iz Ukrajine, te su ih prisiljavali da otvaraju bankovne račune na svoje ime. Prema španjolskoj policiji radilo se o izuzetno osjetljivim žrtvama koje su prethodno bile izložene strahotama rata u Ukrajini. Zbog toga ih je bilo lako kontrolirati te prisiljavati da rade to kriminalci žele.

Bankovni računi, nakon što bi bili otvoreni, bili bi povezani s velikim brojem kreditnih kartica, koje bi zatim bile povezane s online računima za klađenje. Neki su registrirani nakon što su ukradeni identiteti španjolskih državljana, dok su drugi glasili na imena žrtva. Identificirano je 3000 ukradenih kartica i preko 5000 ukradenih identiteta koji su pripadali državljanima 17 zemalja. kako bi makasimirizirali profit. Sumnja se i da je kriminalna organizacija koristila kompjuterske programe za namještanje rezultata klađenja. Kako se sumnja, koristeći tu metodu, osumnjičenici su deponirali više od 2,7 milijuna eura na račune za online klađenje, a s njih podigli oko 4,7 milijuna eura. Osim toga, sumnja se da je kriminalna skupina žrtvama uzimala subvencije koje su dobivale od španjolske vlade kao izbjeglice te da su dio tog novca koristili za kupovinu luksuznih nekretnina.

Plenkovićeva supruga nekad i sad! Evo koliko se Ana Maslać Plenković promijenila tijekom godina
Ključne riječi
klađenje krađa pranje novca europol

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!