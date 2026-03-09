Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HITNA GA NIJE USPJELA SPASTI

Užas kod Karlovca: Preminuo državljanin Uzbekistana, uhićen Hrvat

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
09.03.2026.
u 08:52

Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu

Državljanin Uzbekistana preminuo je u nedjelju navečer nakon što pokušaj reanimacije, koji je provodila hitna medicinska pomoć, nije bio uspješan. Policija je pritom privela 32-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje na ubojstvo. Kako je priopćila Policijska uprava karlovačka, u nedjelju oko 21:40 zaprimljena je dojava djelatnika hitne pomoći da ih tijekom reanimacije 44-godišnjeg Uzbekistanca u obiteljskoj kući u Ozlju ometa 32-godišnjak.

Dolaskom policije na mjesto događaja utvrđeno je da reanimacija nije uspjela te da je 44-godišnji muškarac preminuo. Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva policija je uhitila 32-godišnjeg hrvatskog državljanina. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu. Slijedi obdukcija te daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Ključne riječi
tragedija PU karlovačka Karlovac ubojstvo smrt

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!