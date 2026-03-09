Užas kod Karlovca: Preminuo državljanin Uzbekistana, uhićen Hrvat

Državljanin Uzbekistana preminuo je u nedjelju navečer nakon što pokušaj reanimacije, koji je provodila hitna medicinska pomoć, nije bio uspješan. Policija je pritom privela 32-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje na ubojstvo. Kako je priopćila Policijska uprava karlovačka, u nedjelju oko 21:40 zaprimljena je dojava djelatnika hitne pomoći da ih tijekom reanimacije 44-godišnjeg Uzbekistanca u obiteljskoj kući u Ozlju ometa 32-godišnjak.

Dolaskom policije na mjesto događaja utvrđeno je da reanimacija nije uspjela te da je 44-godišnji muškarac preminuo. Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva policija je uhitila 32-godišnjeg hrvatskog državljanina. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu. Slijedi obdukcija te daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.