PRONAĐENA TRI TIJELA

Detalji užasa kod Poreča: Susjede alarmirali psi, tijela u kući bila dulje vrijeme

VL
Autor
Večernji.hr
05.03.2026.
u 16:21

Očevid je u tijeku, a više informacija o slučaju očekuje se nakon završetka policijskog postupanja i utvrđivanja identiteta preminulih.

U kući u Poreču policija je danas pronašla tri tijela. Kako su i ranije izvijestili, trenutačno je u tijeku očevid.  „U kući u okolici Poreča pronađena su tri tijela. U tijeku je očevid, a na mjestu događaja nalazi se i nadležni državni odvjetnik. Utvrđuju se okolnosti događaja“, priopćio je Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave istarske.

Prema informacijama koje prenosi 24sata, tijela su pronađena u četvrtak u obiteljskoj kući u naselju Filipini, nedaleko od Poreča. Navodno su u kući bila dulje vrijeme te su već bila u raspadajućem stanju, zbog čega policija zasad još utvrđuje njihove identitete. Kako se neslužbeno doznaje, na tijelima zasad nema vidljivih tragova nasilne smrti, no sve okolnosti slučaja još se provjeravaju.

Tijela su, prema dostupnim informacijama, otkrivena u četvrtak prijepodne nakon što su mještani primijetili da psi iz dvorišta dulje vrijeme laju te da već neko vrijeme nisu vidjeli stanare kuće. Radnici su psima dali hranu, a zabrinuti mještani potom su obavijestili policiju. Policija je po dolasku ušla u kuću, gdje su pronađena tri tijela. Neslužbeno se navodi i da je riječ o obiteljskoj kući u kojoj je bilo mnogo smeća. Očevid je u tijeku, a više informacija o slučaju očekuje se nakon završetka policijskog postupanja i utvrđivanja identiteta preminulih.
mrtvo tijelo očevid Poreč policija Istra

Avatar quattro formaggi
quattro formaggi
16:40 05.03.2026.

Nemoguće je da troje ljudi, u isto vrijeme, premine prirodnom smrću.

