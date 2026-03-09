Dekanićev odvjetnik: Vjerojatno je imao i više alkohola u krvi, kako bi sve to organizirao u takvom stanju?

U četvrtak u 13 sati bivši vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić saznat će presudu nakon što je na Županijskom sudu u Osijeku završen dokazni postupak te su iznesene završne riječi zbog optužbi da je lažirao okolnosti prometne nesreće u travnju 2022. godine u mjestu Cerna kod Vinkovaca.

Iznošenjem završnih riječi tužiteljstva i obrane danas je okončana rasprava bivšem županu Dekaniću kojem se sudilo za izazivanje prometne nesreće 17. travnja 2022. godine sa službenim vozilom Županije u alkoholiziranom stanju, a koju je potom kasnije pokušao lažno prikazati. Osim Dekaniću, sudilo se i Nikolini Meseljević čija je imovina oštećena, Dekanićevom bratiću Krešimiru Bičaniću, pomoćniku šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislavu Farkašu i policajcu iz očevidne ekipe Miji Pranjkiću. Policajka Marija Serezlija ranije je priznala krivnju te se nagodila s USKOK-om pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.

- Optužba drži dokazanim da su optuženi počinili kaznena djela koja su opisana u optužnici. Nije bilo sporno da je došlo do prometne nesreće i da je navedenu prometnu nesreću počinio vozač automobila Škoda. Nije sporno da je u istoj prometnoj nesreći sudjelovao Damir Dekanić, no sporno je samo jedna činjenica je li u trenutku prometne nesreće automobilom upravljao Damir Dekanić, a ne optuženi Krešimir Bičanić. Optužba smatra da je dokazano da je službenim automobilom upravljao upravo Damir Dekanić dok je optuženi Krešimir Bičanić naknadno došao svojim automobilom - rekao je zamjenik ravnatelja USKOK-a nakon čega je naveo zbog čega tužiteljstvo smatra da je nesreću uzrokovao upravo bivši župan, a ne njegov bratić Krešimir Bičanić kako su to optuženi pokušali prikazati - rekao je u završnom govoru zamjenik ravnatelja USKOK-a Tomislav Juzbašić. Objasnio je kako je tijekom postupka utvrđeno da je Dekanić Nikolini Meseljević dovezao svoj automobil na korištenje, a ona nikad tijekom razmjene poruka koje su priložene kao dokaz nije spominjala Bičanića kao vozača automobila.

Obrana optuženih zatražila je oslobađajuće presude za svoje klijente. - Obrana smatra da Damir Dekanić nije počinio navedena kaznena djela. Optužnica se temelji na personalnim dokazima dok je utvrđeno da su iskazi saslušanih svjedoka neistiniti i kontradiktorni. Jakšić je rekao da nije znao tko je osoba koju je vidio kako izlazi iz automobila nakon nesreće. Također, rekao je da je vidio nesreću, a njegova djevojka je rekla da nisu vidjeli nesreću - rekao je, između ostaloga, Dekanićev odvjetnik Ćavar.

- Nije jasno zašto mu se na teret stavlja trgovanje utjecajem jer nema niti jednog dokaza za to - dodao je Ćavar. On je u završnoj riječi kazao kako je njegov branjenik alkotestiran dva sata nakon što se dogodila prometna nesreća te da je vjerojatno imao i više od 1,44 promila alkohola u krvi što mu je tada bilo utvrđeno. - U takvom stanju sigurno ne bi mogao organizirati sve to - rekao je Ćavar te zaključio: - Da je htio utjecati na policajce, navedeni bi tražio da mu se u policijskom zapisniku napiše da je bio trijezan. Damir Dekanić složio se s onime što je njegov branitelj rekao te nije imao što drugo za dodati.

Braniteljica drugooptužene Nikoline Meseljević Marija Cindrić Bojmić pridružila se u cijelosti završnom govoru branitelja Davora Ćavara te je zatražila da se po načelu 'in dubio pro reo' (u dvojbi u korist okrivljenika) donese oslobađajuća presuda. Braniteljica Krešimira Bičanića također je zatražila oslobađajuću presudu, a on se s tim složio.

Odvjetnik Tomislava Farkaša kazao je da optužni navodi počivaju na naknadnoj interpretaciji događaja, a ne na stvarnom tijeku. - Optužnica polazi od toga da su se prvo do trećeoptuženi dogovorili o načinu postupanja nakon nesreće, a taj dogovor ne uključuje Tomislava Farkaša - rekao je Farkašev odvjetnik.

- Marija Serezlija je jasno potvrdila da Farkašu nije davala nikakve podatke o osobama koje su bile na mjestu nesreće - rekao je odvjetnik.

Odvjetnik Mije Pranjkića kazao je kako se njegov branjenik na mjestu nesreće našao među zadnjima te da je radio prema onome kako su mu drugi policajci rekli te sudionici nesreće, a da u trenutku kada je on došao na mjesto nesreće nije bilo svjedoka. - Nije mogao znati jesu li se dogovorili da mu neistinito prikažu okolnosti nesreće - kazao je odvjetnik te tražio da se donese oslobađajuća presuda, a s čime se složio i optuženi Mijo Pranjkić.

Rasprava je zaključena, a objava presude bit će 12. ožujka u 13 sati.