Na pravom suđenju oslobođeni, sada osuđeni na ukupno četiri godine i osam mjeseci zatvora jer su opljačkali udovicu Slavena Zambate

Milan Krištofac i Leopold Jozić na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno su osuđeni zbog sudjelovanja u drskoj krađi Ane Zambate, udovice Slavena Zambate legendarnog nogometaša Dinama. Riječ je o ponovljenom suđenju jer su u prosincu 2023. bili oslobođeni krivnje. No oslobađajući dio presude u odnosu na njih dvojicu je ukinut, pa je sada Krištofac nepravomoćno osuđen na dvije godine zatvora, a Jozić na dvije godine i osam mjeseci zatvora. Svaki mora platiti i po 700 eura sudskih troškova, a moraju obeštetiti Anu Zambatu te im s ostalim osobama koje su s njima bile optužene vratiti sav novac koji su joj ukrali.

Tužiteljstvo je Krištofca i Jozića teretilo za poticanje na razbojništvo, no sud je tu optužbu prekvalificirao u blaže djelo, odnosno smatrao je da je riječ o poticanju na tešku krađu. Iako su na koncu suđeni za blaže djelo, sutkinja je u obrazloženju presude navela da je u cijelom tom događaju, njihova uloga bila ključna jer bez njih pljačke ne bi ni bilo. S njima su bili optuženi Romano Stevanović, Đani Radelić i Dino Šajn, koji su na prvom suđenju bili osuđeni: Stevanović na četiri godine zatvora, Radelić na jedinstvenu kaznu od pet godina zatvora, a Šajn na godinu i pol dana zatvora.

Prema optužnici Stevanović, Radelić i Šajn su se teretili da su se 13. siječnja 2022. dovezli do Trga Vladka Mačeka u Zagrebu. Šajn je čekao u automobilu dok su druga dvojica otišla do zgrade u Ulici Republike Austrije. Pokucali su na vrata stana u kojem živi Ana Zambata, udovica Slavena Zambate. S njom je bila i njezina kći Marlena. Lažno su se predstavili kao policajci koji istražuju krađu novca koju je Ana Zambata ranije prijavila u policijskoj postaji. Kazali su joj da imaju detalje oko krađe novca te da su uhitili počinitelja, nakon čega ju je Radelić zatražio da im donese novčanicu od 200 eura. Kazao je da je treba preslikati, kako bi je usporedio s ukradenim novčanicima. Ana Zambata mu je nakon toga iz spavaće sobe u blagovaonicu, donijela PVC vrećicu u kojoj je bilo 75.000 eura. Iz kuverte koja je bila u vrećici, izvadila je novčanicu od 200 eura koju je Radelić fotografirao. On ju je zatim pitao koliko je novca dobila od prodaje stana i gdje se taj novac nalazi. Ona mu je odgovorila da se novac nalazi u ormaru u spavaćoj sobi. Radelić je potom s Anom Zambatom otišao u spavaću sobu, kazavši joj kako i taj novac treba fotografirati. Za to vrijeme, kako bi joj odvukao pažnju, Stevanović je s Marlenom Zambatom otišao u stan pored stana Ane Zambate.

Radelić je pak, nakon što mu je Ana Zambata otvorila ormar, fotografirao ormar i vrećicu s novcem, nakon čega ju je odgurnuo, a ona je pala na krevet. Počela je zapomagati, na što joj je Radelić zaprijetio da će joj oteti i ubiti kćer, ako policiji prijavi krađu novca. Potom je uzeo dvije vrećice: u jednoj je bilo 370.000, a u drugoj 75.000 eura, nakon čega je izašao iz stana. On i Stevanović su zajedno izašli iz zgrade, te su se vratili do automobila u kojem ih je čekao Šain, nakon čega su se odvezli. Ukupno su odnijeli 445.000 eura i taj su novac zadržali za sebe. Što se tiče Krištofca i Jozića, Krištofac se teretio da je napravio duplikat ključa njezinog stana te ga predao Joziću, a ovaj ga je s informacijom o većoj količini novca dao Stevanoviću. Ana Zambata je inače Krištofca 29. prosinca 2021. angažirala da joj preseli stvari iz prodanog stana u Splitu, u dva stana u Zagrebu, pa je on doznao da u stanu ima i veću količinu novca. Osim toga lažno joj se predstavio kao Ivica Bogdan. Tijekom dva dana joj je selio stvari, a istovremeno je izradio kopiju ključa.

Iako je Krištofac na prvom suđenju bio oslobođen optužbi, sud je sada zaključio da je on bio ključna figura u pripremi pljačke jer je organizirao selidbu stvari obitelji Zambata iz Splita u Zagreb, a kasnije i odvoz stare kuhinje i papira iz stana u metropoli. Kako je utvrdio sud, Krištofac je tijekom selidbe saznao da je Ana Zambata prodala nekretninu u Dalmaciji. Iako se branio da nije točno znao koliko gotovine ima u stanu, dokazi su ukazivali na suprotno. Ana Zambata mu je troškove selidbe platila 8.000 kuna u gotovini, a kada je po dolasku u Zagreb tražio dodatnih 650 eura, Zambata je novac donijela iz spavaće sobe. Budući da je taj novac prvotno "nestao" sa stola, ona je pred njim ponovno otišla u sobu i donijela isti iznos, dokazujući mu tako da u kući drži veće količine novca u gotovini. Prema stavu suda, on je iskoristio nepažnju Ane Zmabate kako bi neopazice kopirao ključ ulaznih vrata stana. Tu kopiju je predao Joziću, a on Stevanoviću.

Sutkinja je u obrazloženju presude naglasila da, iako su se osumnjičenici branili nedostatkom izravne veze, cijeli lanac informacija jasno vodi do Krištofca i Jozića, bez kojih do pljačke ne bi ni došlo. - Činjenica da je kopirao ključ od njezina stana sugerira da je želio doći do tog novca i da je htio da to netko drugi učini za njega. Zato se i obratio Joziću, koji se obraća Stevanoviću. Cijeli taj događaj je prilično nevjerojatan, oni su naprosto htjeli doći do tog novca, to im je bila izravna namjera - kazala je sutkinja. Većina ukradenog novca nikada nije nađena, a tužiteljstvo je tijekom postupka upozoravalo da su optuženici novac očito negdje sakrili.