Plenković: 'Ovo su nove cijene goriva'

Na 152. sjednici Vlade Republike Hrvatske, koja se održava u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, ministri raspravljaju o nekoliko važnih tema, među kojima se posebno ističu mjere vezane uz cijene naftnih derivata i energetsku politiku države. Na dnevnom redu nalazi se prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, kao i izmjene uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.

- Vlada je vrlo detaljno pratila situaciju koja se razvijala na Bliskom istoku. Kada je riječ o hrvatskim državljanima, osnovali smo krizni stožer koji je predvodio ministar Grlić Radman. Svim hrvatskim državljanima koji su se željeli evakuirati iz pogođenih područja ponuđen je organizirani prijevoz. - kazao na je početku Andrej Plenković.

- Što se tiče cijena nafte, odnosno goriva, kroz krize koje su iza nas pokazali smo da, unatoč prijetnjama za naše gospodarstvo i građane, znamo voditi politiku koja osigurava priuštive cijene. Sinoć smo održali sastanak užeg kabineta Vlade na kojem smo detaljno pratili kretanje cijena nafte na tržištu, a jutros je održan i sastanak parlamentarne većine. Smatramo da je u ovom trenutku nužna pravodobna i brza reakcija. Naime, zbog rata na Bliskom istoku došlo je do zatvaranja prolaska kroz Hormuški tjesnac, a svaka nestabilnost u toj regiji ima izravan utjecaj na cijene goriva. U samo tjedan dana cijene na tržištu porasle su za 50 posto, zbog čega ćemo donijeti odgovarajuće uredbe kojima ćemo ublažiti rast cijena energenata i zaštititi naše građane.

- Trenutačna cijena eurodizela bez aditiva iznosi 1,48 eura po litri, dok bi bez mjera Vlade iznosila 1,72 eura. Našim mjerama limitirat ćemo cijenu na 1,55 eura po litri. Što se tiče eurosupera, trenutačna cijena iznosi 1,46 eura po litri. Bez intervencije cijena bi bila 1,55 eura, dok će uz naše mjere biti ograničena na 1,50 eura po litri.

Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare koštat će 89 centi, što je devet centi više nego sada, a cijena nije regulirana koštao bi 1,06 eura. Nova cijena plina za boce od sutra je 2,40 eura za kilogram što je dva centa više nego sada te 20 centi više od cijene kakva bi bila bez vladinih mjera.

Najviša maloprodajna cijena plina za spremnike bit će 1,70 za kilogram što je tri centa više nego sada i 20 centi više nego bez regulacije, rekao je Plenković. Za benzine s više oktana te sva premium goriva cijene se i dalje mogu formirati slobodno.

Foto: Vlada RH

Foto: Vlada RH

Foto: Vlada RH

Bez državne intervencije, a prema izračunu Agencije za ugljikovodike, cijena litre dizela u utorak bi bila veća za 24 centa, a benzina za devet centi. To bi značilo da bi prosječni spremnik dizela od 50 litara mogao poskupjeti za čak 12 eura, a benzina za četiri i pol.

Naime, jutrošnje vijesti s međunarodnih tržišta donijele su snažan šok za svjetsko gospodarstvo. Cijene nafte naglo su porasle za više od 25 posto, što predstavlja najveći jednodnevni skok još od 1988. godine. Na američkom tržištu cijena barela nafte jutros je oko 6:30 iznosila 116,65 dolara, odnosno oko 28 posto više nego u petak navečer. Istodobno je na londonskom tržištu cijena porasla na 117,55 dolara, što je rast od oko 27 posto. Time su cijene takozvanog crnog zlata dosegnule najviše razine od srpnja 2022. godine.

Razlog ovako snažnog poremećaja je eskalacija krize na Bliskom istoku, nakon napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran prošloga tjedna, što je dovelo do ozbiljnih poremećaja u opskrbi energentima. Zbog sigurnosne situacije onemogućen je izvoz nafte kroz Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih svjetskih energetskih pravaca, zbog čega su proizvođači u regiji bili prisiljeni smanjiti proizvodnju i isporuke.

Prema trenutačnim cijenama na hrvatskim crpkama, osnovni Eurosuper 95 prodaje se u prosjeku oko 1,46 eura po litri, što ga čini skupljim nego u proteklih godinu dana. Premium verzije prelaze 1,57 eura, dok Eurosuper 100 ide i do oko 1,90 eura po litri. Ni dizel ne zaostaje osnovni eurodizel je oko 1,48 eura, dok premium varijante dosežu i oko 1,60 eura po litri. Autoplin se kreće oko 0,90 eura, a lož ulje oko 0,93 eura.