Velika porezna prevara od 520 milijuna eura: U EPPO istrazi 20 osuđenih na 70 godina zatvora

Više osoba, konkretno njih 20, osuđeno je na ukupno oko 70 godina zatvora u operaciji kodnog imena Moby Dock. Radi se o operaciji u kojoj je istragu u studenom 2024. pokrenuto Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Italiji zbog porezne prevare i pranja novca pri čemu je pričinjena šteta od 520 milijuna eura. Tužitelji su istraživali mafijaške organizacije koje su od 2020. do 2023. varale na porezu prilikom prodaje elektroničke opreme vrijedne više od 1,3 milijarde eura, a ove presude koje su sada donesene prve su u operaciji Moby Dick.

Sud u Milanu prihvatio je zahtjev 15-ice optuženika da im se sudi po skraćenom postupku, a na koncu su ukupno osuđeni na 55 godina zatvora te su im izrečene zabrane obavljanja javne i poslovne dužnosti. Još tri osobe su osuđene na temelju sporazuma o krivnji, dok su dvije osobe osuđene još 2024. zbog pranja novca na ukupno sedam godina i osam mjeseci zatvora, te im je oduzeta i zaplijenjena imovina vrijedna 10 milijuna eura. U konačnici EPPO navodi da je u tih 20 presuda izrečena zatvorska kazna od ukupno 70 godina zatvora jer je sud u potpunosti prihvatio navode EPPO-a da je bila riječ o strukturiranoj mafijaškoj organizaciji koja je djelovala kroz niz operativnih ćelija u više zemalja pri čemu su se za kriminalne aktivnosti koristili složenom mrežom domaćih i stranih, što stvarnih što lažnih tvrtki. Sud je naložio i zapljenu 30 milijuna eura vrijedne imovine osuđenicima. S obzirom na to da je operacija Moby Dick podijeljena na više sudskih postupka oni se nastavljaju, a u nekim dijelovima se još vode istrage jer se na meti našlo ukupno 400 osoba i tvrtki. Neki od onih koji su bili pod istragom ili optužbom, do sada su nadoknadili pričinjenu štetu, bilo vraćanjem protupravne imovinske koristili i plaćanjem novčanih kazni, pa je tako već vraćeno 20 milijuna eura.

Istraga u akciji Moby Dick pokrenuta je u studenom 2024. u više od 10 zemalja i istraživala je sumnje da su ljudi, povezani s više talijanskih mafijaških organizacija ulagali u neku vrstu kriminalne udruge koja je pak koristila vrlo sofisticiranu shemu utaje poreza. Oko 400 osoba i tvrtki bilo je obuhvaćeno istragom zbog sumnje da su počinili prevare s PDV-om, teške oko 520 milijuna eura. EPPO je još 2024. upozorio i da je razina složenosti i učinkovitosti mafijaških organizacija koje su obuhvaćene akcijom Moby Dick, bez presedana jer su između 2020. i 2023. izdale fakture za prodaju AirPodsa, prijenosnih računala i druge elektroničke robe u vrijednosti većoj od 1,3 milijarde eura.

Tijekom istrage potvrđene su i sumnje da su se mafijaške metode koristile i kako bi se rješavali sukobi koji su nastali unutar kriminalne udruge između različitih mafijaških organizacija. Utvrđeno je i da su ljudi obuhvaćeni istragom osnivali tvrtke u Italiji, te drugim zemljama i u EU i van EU. Te tvrtke koristili su kako bi trgovali robom preko lažnog lanca tzv. nestajućih trgovaca. Riječ je o shemi u kojoj se tvrtke osnivaju i gase te preko kojih se s pomoću lažnih faktura traži povrat PDV-a.