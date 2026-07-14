FOTO I hrvatski specijalci marširali vojnom paradom u Parizu. Vučić je u prvom redu, Plenkoviću mjesto bliže Macronu

U 10 sati počela je vojna parada za Dan Bastille na Elizejskim poljanama u Parizu

Macron posljednji put kao predsjednik predvodi tradicionalnu paradu

Sudjeluju i hrvatski specijalci iz ATJ Lučko

12:46 - Nakon završetka parade premijer Andrej Plenković pozdravio je i zagrlio francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, a potom su kratko porazgovarali. Macrona su pri odlasku pozdravljali i drugi okupljeni čelnici, a neki su se i fotografirali.

Foto: Screenshot/YouTube

Foto: Screenshot/YouTube

Foto: Screenshot/YouTube

12:32 - U sklopu parade izveden je poseban glazbeni splet kojim je obilježena 400. obljetnica Francuske mornarice, uz zahtjevnu i dojmljivu koreografiju. Program je završio izvedbom francuske himne Marseljeze, kojoj se pjevanjem pridružio i predsjednik Emmanuel Macron.

12:18 - Elizejskim poljanama prošli su i pripadnici 92. pješačke pukovnije Francuske vojske, specijalizirani za borbu na bliskoj udaljenosti.





Foto: REUTERS

11:56 - Tijekom parade moglo se vidjeti i članove vatrogasne brigade.

Foto: REUTERS

11:51 - Mimohodom su prošli i hrvatski specijalci, koji su marširali u drugom redu, dok je njihov nastup sa svečane tribine pratio premijer Andrej Plenković.

Foto: REUTERS

Foto: Screenshot/YouTube

11:34 - Elizejskim poljanama prošli su i pripadnici bugarskih oružanih snaga.



Inače, bugarski premijer Rumen Radev poručio je na jučerašnjem sastanku Koalicije voljnih da će Bugarsku povući iz te skupine jer se protivi nastavku financijske i vojne pomoći Ukrajini. "Ne sudjelujemo u koaliciji koja inzistira na nastavku financijske i vojne pomoći Ukrajini", rekao je Radev, dodavši da rješenje sukoba nije u njegovu produljivanju vojnim sredstvima, nego u snažnoj diplomatskoj inicijativi koja bi zaustavila daljnju eskalaciju. Radev danas prisustvuje proslavi Dana Bastille u Parizu.



Foto: REUTERS

Polaznici francuske pomorske škole École des Mousses također sudjeluju u tradicionalnoj vojnoj paradi.





Foto: REUTERS

Tu su i polaznici francuske vojne škole École Polytechnique.





Foto: REUTERS

11:27 - U ovogodišnjoj vojnoj paradi sudjeluje ukupno 6686 pripadnika vojske i drugih službi, uz 90 zrakoplova i 32 helikoptera. Motorizirani dio povorke čini 299 vojnih i sigurnosnih vozila, među kojima je 98 motocikala, dok u konjičkom defileu sudjeluju 193 konja Republikanske garde. Zastupljene su postrojbe kopnene vojske, mornarice, zračnih i svemirskih snaga, žandarmerije, policije, civilne zaštite i carine, a paradu svake godine prati nekoliko stotina tisuća gledatelja.

Parada je počela dolaskom francuskog predsjednika u 9.50 sati, nakon čega su uslijedili pregled postrojbi i vojne počasti. Zračni mimohod počeo je u 10.13 sati, a osam minuta poslije iznad Elizejskih poljana proletjeli su i helikopteri. Od 10.30 sati krenuo je defile pješačkih, motoriziranih i sigurnosnih postrojbi, dok je završnica rezervirana za konjaništvo Republikanske garde. Svečanost bi trebala završiti oko 11.50 sati odlaskom predsjednika Republike.



Foto: REUTERS

11:16 - Macronova supruga Brigitte dočekivala je svjetske čelnike pri dolasku na proslavu, među njima i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Kao i ukrajinske vojnike, okupljeni dužnosnici pozdravili su Zelenskog ovacijama, nakon čega je zauzeo mjesto na svečanoj tribini s Macronom i ostalim uzvanicima koji prate vojnu paradu.





Foto: REUTERS

11:02 - Ukrajinski vojnici prošli su Elizejskim poljanama, a njihov defile okupljeni su pozdravili snažnim pljeskom.





Foto: REUTERS

10:49 - U velikoj vojnoj paradi na Elizejskim poljanama sudjeluje više od 6500 vojnika i preko 300 vozila, a u povorci su istaknute zastave Albanije, Australije, Austrije, Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, Bugarske, Kanade, Hrvatske, Cipra, Češke, Danske, Estonije, Finske, Njemačke, Grčke, Irske, Italije, Latvije, Litve, Moldavije, Nizozemske, Portugala, Španjolske, Slovačke, Slovenije i Švedske, prenosi The Guardian.

10:41 - Paradi u Parizu prisustvuje i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji sjedi u prvom redu između britanskog premijera Keira Starmera i ciparskog predsjednika Nikosa Christodoulidesa. U njegovoj neposrednoj blizini nalaze se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te finski predsjednik Alexander Stubb, dok hrvatski premijer Andrej Plenković sjedi u drugom redu, odmah iza Macrona. Vučić je u Pariz stigao na poziv francuskog predsjednika, a prema Blicu, prvi put prisustvuje francuskoj vojnoj paradi.





Foto: REUTERS

10:15 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas će posljednji put u svojem mandatu predvoditi tradicionalnu vojnu paradu povodom francuskog nacionalnog praznika, a uz njega će biti ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Bit će to Macronova deseta i posljednja parada za Dan pada Bastille prije nego što sljedeće godine napusti predsjedničku dužnost. Ovogodišnja proslava održava se i u znaku desete obljetnice smrtonosnog džihadističkog napada u Nici. Tradicionalna vojna povorka obilježava 14. srpnja 1789. godine, kada je tijekom Francuske revolucije osvojena pariška utvrda Bastille. Parada i zračni program trebali bi zagrijati atmosferu uoči večernje polufinalne utakmice Svjetskog prvenstva između Francuske i Španjolske. Unatoč velikom toplinskom valu, zbog kojeg je izvan Pariza izbio veliki šumski požar, a u brojnim dijelovima zemlje zabranjeni su vatrometi, očekuje se da će se u središtu francuske prijestolnice okupiti deseci tisuća ljudi, prenosi Euronews.

Ovogodišnja parada uključivat će i vojnike država saveznica Ukrajine, kao i ukrajinske vojnike i kopilote, dok ruska invazija na Ukrajinu ulazi duboko u petu godinu. U povorci će sudjelovati i pripadnici hrvatske Antiterorističke jedinice Lučko, koji su poslani u Pariz nakon što je predsjednik Zoran Milanović zabranio sudjelovanje pripadnika Hrvatske vojske. Povorka duž Elizejskih poljana trebala bi početi oko 10 sati, a na njezinu početku sudjelovat će oko 500 pripadnika takozvane Koalicije voljnih, koja podupire Kijev u obrani od Moskve. Nakon njih proći će oko 25 ukrajinskih vojnika, dan nakon što su se u Parizu sastali čelnici država članica koalicije. Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo od prošle godine predvode tu skupinu zemalja spremnih sudjelovati u europskim multinacionalnim snagama koje bi nakon eventualnog postizanja primirja bile raspoređene u Ukrajini. Macron je u ponedjeljak poručio da će se Europa svim silama boriti za slobodu. "Poruka koju šaljemo svijetu je sljedeća: Da, mir je naš cilj", rekao je u tradicionalnom govoru pripadnicima francuskih oružanih snaga.

Foto: REUTERS

"Da, cijenimo slobodu i vladavinu prava. I da, spremni smo se boriti kako bismo ih obranili. Uvijek, pa i po cijenu krvi ako bude potrebno". Član Macronova ureda rekao je da će parada biti "snažan simbol Europe koja postaje svjesna koliko je svijet opasan i da svoju sudbinu mora uzeti u vlastite ruke". Kasnije tijekom večeri navijači će pratiti polufinalnu utakmicu između Francuske i Španjolske, koja počinje u 21 sat. Francuska je osvojila Svjetsko prvenstvo 2018. godine, dok je na posljednjem turniru 2022. stigla do finala, u kojem je izgubila od Argentine. Macron je najavio da će utakmici prethoditi minuta šutnje za žrtve džihadističkog napada koji se prije deset godina dogodio u Nici. Na francuski nacionalni praznik 14. srpnja 2016. godine vozač kamiona zaletio se u mnoštvo ljudi koji su napuštali vatromet u tom gradu na jugu Francuske. Poginulo je 86 ljudi, a više od 400 ih je ozlijeđeno.

Teroristička organizacija Islamska država naknadno je ustvrdila da je napadač, 31-godišnji Tunižanin Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, bio jedan od njezinih sljedbenika. Policija ga je ubila na mjestu napada. Napad u Nici dogodio se manje od godinu dana nakon najtežih terorističkih napada u mirnodopskoj povijesti Francuske. U koordiniranim napadima u Parizu i njegovoj okolici 13. studenoga 2015. ubijeno je 130 ljudi. Ovogodišnja vojna parada posljednja je koju će Macron predvoditi kao predsjednik prije nego što sljedeće godine odstupi nakon maksimalna dva uzastopna mandata. Krajnja desnica nada se dosad najvećoj prilici za preuzimanje vlasti na predsjedničkim izborima koji počinju u travnju sljedeće godine. Čelnica krajnje desnice Marine Le Pen nastavlja pripreme za svoju četvrtu predsjedničku kandidaturu unatoč presudi zbog pronevjere. Macron je još u prvim mjesecima svojeg predsjedničkog mandata iskoristio paradu za Dan pada Bastille 2017. godine kako bi impresionirao tada tek inauguriranog američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je bio počasni gost proslave.