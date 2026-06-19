Osmislili prostorije inspirirani glazbom

Ovog ljeta na Odjelu audiovizualne građe Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić u Karlovcu imate priliku pogledati doista specifičnu izložbu karlovačkih srednjoškolaca. Točnije, učenika karlovačke Mješovito industrijsko - obrtničke škole koji su ove školske godine završili 3. razred, smjer arhitektonski tehničar. Nacrti, projekti, obračuni, crteži dio su njihovog školovanja u kojem, kažu nam, uživaju, jer, u nekim stvari mogu pokazati kreativnost. U sklopu predmeta pod nazivom Crtanje koje im predaje prof. Kristina Krajačić odradili su već niz projekata i crteža.

'Učenici su jako dobri u crtanju i uz mali poticaj daju odlične rezultate, a ova je izložba tome dokaz. Došli smo na ideju da učenici, njih 20 koliko ih je u razredu, odaberi pjesmu, bilo koju, koja se njima sviđa i da im ona bude poseban izazov - da slušajući pjesmu pokušaju osvijestiti, zamisliti kako bi ta pjesma izgledala kao prostorija, kakav bi karakter imala, ugođaj, raspored, količinu, vrstu namještaja, koje bi je boje krasile, koji ukrasi. Dakle, trebali su nacrtati sve ono što slušajući pjesmu i zamišljajući se u prostoriji, mogu zamisliti u tom interijeru. Jako sam zadovoljna svim radovima i mislim da će svatko tko ih pogledati zastati kod svakog crteža i promatrati ga s posebnom pažnjom', kazala je prof. Kristina Krajačić koja je zahvalila i Gradskoj knjižnici i audiovizualnom odjelu koji je ovaj njihov projekt udomio. Uživanje u gledanju radova bit će tim bolje obzirom da se pored svakog crteža nalazi kod kojeg promatrač može putem mobilnog uređaja skenirati i poslušati pjesmu koju je učenik odabrao i na temelju koje je nacrtao svoju verziju prostorije.

'Sami su osmislili i vrlo simpatičan naziv izložbe nazvavši je 'Moje pjesme, moje sobe', a sami su osmislili i nacrtali i plakat kojim su najavili izložbu, a koji je također izložen', dodala je prof. K. Krajačić. Ravnateljica MIOŠ-a Snježana Erdeljac kazala je kako je riječ o prvoj izložbi radova učenika ove karlovačke strukovne škole, te je pozvala sve, posebno učenike koji razmišljaju o svom budućem zanimanju, a imaju sklonosti crtanju ili se vide u nekom od obrtničkih zanimanja u ovoj školi, da svakako tijekom ljeta obiđu izložbu u karlovačkoj Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić.

'Bilo je jako zanimljivo crtati ove radove, posebno jer smo znali da se pripremamo za izložbu, pa je i izazov bio daleko veći. Crteže smo radili i u školi i kod kuće kako bismo sve stigli. Radovi su raznoliki; neki od nas su nacrtali dnevne sobe, kuhinje, radne sobe, sobe za biljar... Ima svega, treba doći i vidjeti. Kada smo vidjeli na otvorenju da su roditelji i posjetitelji crteže gledali sa velikim zanimanjem, da su ih hvalili i komentirali, bili smo još zadovoljniji onime što smo napravili. Nadamo se da će nekome biti poticaj da se odluči školovati se za arhitektonskog tehničara',kazali su nam o izložbi arhitektonski tehničari karlovačkog MIOŠ-a koji su od jeseni maturanti.