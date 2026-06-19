Nakon jednomjesečne zračne kampanje i dvomjesečnog neobičnog primirja i pregovaranja, Amerika i Iran, po mnogočemu dva arhineprijatelja, konačno su došli do kakvog-takvog mirovnog sporazuma. Mnogi su bili skeptični oko toga, a mnogi su skeptični i u povodu održanja tog mira – tu ubrajam i sebe – ali treba priznati da je Trump, unatoč unutarnjim i vanjskim pritiscima, ipak uspio izgurati ovaj sporazum.
Drugo je pitanje koliki je njegov značaj i koliko je taj mir održiv. Činjenica da je potpisan u Versaillesu mogla bi imati određenu simboličku težinu te kod mnogih izazvati reminiscencije na nesretni Versailleski mirovni sporazum. Mnogi će vidjeti neku simboliku i u tome da je Trump sporazum potpisao u Francuskoj, odakle je, sada već daleke 1979., Ajatolah Homeini iz egzila krenuo za Teheran kako bi promijenio povijest svijeta.
Ne sumnjam u to da je Trump ovom kampanjom protiv Irana i potpisivanjem mirovnog sporazuma postigao neki optimum onoga što je time htio. A htio je ono što se u dobroj mjeri i dogodilo – napadom od Irana načiniti polugu energetskog pritiska na svijet, koji se trebao pokloniti Americi kao glavnom energetskom arbitru našeg plavog planeta.
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