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19.06.2026. u 18:10

Ne sumnjam u to da je Trump ovom kampanjom protiv Irana i potpisivanjem mirovnog sporazuma postigao neki optimum onoga što je time htio. A htio je ono što se u dobroj mjeri i dogodilo – napadom od Irana načiniti polugu energetskog pritiska na svijet, koji se trebao pokloniti Americi kao glavnom energetskom arbitru našeg plavog planeta.

Nakon jednomjesečne zračne kampanje i dvomjesečnog neobičnog primirja i pregovaranja, Amerika i Iran, po mnogočemu dva arhineprijatelja, konačno su došli do kakvog-takvog mirovnog sporazuma. Mnogi su bili skeptični oko toga, a mnogi su skeptični i u povodu održanja tog mira – tu ubrajam i sebe – ali treba priznati da je Trump, unatoč unutarnjim i vanjskim pritiscima, ipak uspio izgurati ovaj sporazum.

Drugo je pitanje koliki je njegov značaj i koliko je taj mir održiv. Činjenica da je potpisan u Versaillesu mogla bi imati određenu simboličku težinu te kod mnogih izazvati reminiscencije na nesretni Versailleski mirovni sporazum. Mnogi će vidjeti neku simboliku i u tome da je Trump sporazum potpisao u Francuskoj, odakle je, sada već daleke 1979., Ajatolah Homeini iz egzila krenuo za Teheran kako bi promijenio povijest svijeta.

Ključne riječi
rat na Bliskom istoku SAD pentagon

Komentara 1

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Avatar artemiš
artemiš
18:41 19.06.2026.

"analitičari" su u stanju od glupana napraviti promišljenog taktičara...Trumpa je Izrael navukao, a sve ostalo je zvlačenje iz pat pozicije u koju se doveo. To što u njegovim potezima vidite "smišljenu strategiju" samo je pokušaj otklanjanja straha od priznanja daa svijet vode obične budale

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