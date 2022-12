Osuđena trojica Afganistanaca za smrt i silovanje 13-godišnjakinje u Beču: Jedna doživotna i dvije dugogodišnje kazne

Godinu i pol dana nakon smrti 13-godišnje djevojčice iz Tullna koju su u Beču u lipnju prošle godine prvo (pre)drogirali pa onda zvjerski silovali trojica mladića iz Afganistana od 19, 20 i 23 godine, te više od dva mjeseca suđenja, danas je Pokrajinski sud u Beču donio presudu u “slučaju Leonie”.

Presuda glasi: Svo troje krivi su za ubojstvo i silovanje! Dakle, optužnica je s prvotnih optužbi za silovanje sa smrtnim posljedicama proširena na suđenje za ubojstvo. To je bila današnja novina. Prvooptuženi 23-godišnjak je osuđen na doživotni zatvor. I to za ubojstvo s predumišljajem i silovanje, jer je Leonie umrla od predoziranja ecstasyjem odnosno, kako su utvrdili vještaci, dana joj je trostruka veća doza od one koje stručne knjige proglašavaju smrtonosnom.

Druga dvojica osuđeni su za ubojstvo iz propusta i silovanje: 20-godišnjak, koji je navodno bio dečko Leonie na 19 godina zatvora, jer dosad nije u Austriji bio kažnjavan, te 19-godišnjak u čijem se je stanu zločin počinjen, na najvišu dugogodišnju zatvorsku kaznu od 20 godina. Obitelji ubijene djevojčice optuženici moraju platiti ukupno 140.000 eura odštete za pretrpljenu bol. Mediji navode kako presude nisu pravomoćne.

Državna tužiteljica je u završnoj riječi naglasila kako su sva trojica optuženika cijelo vrijeme opovrgavali da su sudjelovali u počinjenom zlodjelu. Osim toga međusobno su se optuživali, a u procesu su došle na vidjelo i brojne njihove kontradiktorne izjave. Kako izvještavaju mediji sva trojica su u sudnici tvrdila da je Leonie s njima imala dobrovoljni spolni odnos. I da nisu točno znali koliko su joj ecstasyja dali odnosno umiješali u piće. Sve troje se je branilo da su 13-godišnjakinji pružili pomoć kada joj je pozlilo. Da su je polijevali vodom i davali jogurt da dođe k sebi. To im tužiteljica nije povjerovala, ali ni nitko u sudnici, optuživši ih da, iako je bilo dovoljno vremena dok je još pokazivala znakove života nisu pozvali Hitnu pomoć. I ne samo da nisu pozvali Hitnu pomoć nego su djevojčicu, kada su vidjeli da se više ne miče, zamotali u tepih i odnijeli ispred kuće i prislonili njeno beživotno tijelo na drvo u obližnjem travnjaku.

“Tu se može izreći samo jedna kazna, i to ona najviša”, rekla je državna tužiteljica. “Svoje krivice nikada se neće moći osloboditi, ali mogli bi imati barem barem malo dostojanstva i ispričati nam istinu”, rekao je odvjetnik žrtve Johannes Öhlböck, koji je zastupao djevojčicinu braću. On se je u svom uvodnom pledoajeu osvrnuo na broj ubijenih žena u Austriji 2021. godine. “U 2021. godini ubijeno je 63 žena u Austriji. Svaki šesti dan je jedna žena morala umrijeti. Leonie nije ubrojena u tu statistiku, jer je bila još djevojčica”, napomenuo je Öhlböck dodavši: “Imala je 13 godina: djevojčica, dijete, sestra, školska kolegica u novoj Srednjoj školi u Tullnu. Pohađala je treći razred. Leonie bi ove godine proslavila 15. rođendan”.

Obitelj Leonie nije bila nazočna sudskom procesu niti današnjem donošenju presuda. Međutim, djevojčin otac dao je sliku Leonie i pismo koje je on napisao da odvjetnik pročita na završnom ročištu. Kako javljaju mediji bilo je to pismo očaja koje je teško podnošljivim emocijama dodatno naelektriziralo atmosferu u sudnici. “Kada je Leonie umrla, i ja sam umro zajedno s njom”, piše otac u pismu, koje su objavili mediji. Napomenuo je kako je već htio počiniti suicid, ali kako je vjernik mislio je da će završiti u paklu i neće više nikada vidjeti svoju Leonie, pa je odustao. “Mi svi 6 smo na kraju: stacionar psihijatrije, psihoterapija, epilepsija …, psiho-rehabilitacija. Ono što ostaje je beskrajna tuga, koja nikada neće prestati”, piše očajni i zdvojni otac zvijerski ubijene 13-godišnjakinje.

Uz naslovnice nekih austrijskih medija: “Umiranje u mukama 13-godišnje Leonie”. Odvjetnik roditelja ubijene 13-godišnjakinja Florian Höllwarth je istakao: “Kazne moraju imati opće preventivno djelovanje, radi se o svim ženama i djevojkama”. Prvooptuženi Afganistanac osuđen na doživotni zatvor na kraju je rekao: “Moja namjera nikada nije bila da ona umre, izvinjavam se kod svih Austrijanaca”. Ispričao je kako nije svoju obitelj vidio osam godina i da ju je htio opet vidjeti. Zato je bio prisiljen trgovati drogom. Pred sudom se je branio da je sve napravio kako bi spasio djevojčicu, jer nije htio da umre. Kako presude nisu pravomoćne, nego su djelomično najavljene žalbe, o stravičnom “slučaju Leonie” još će se čuti.