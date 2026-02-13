Počela konferencija u Münchenu, Merz krenuo oštro: Naš svjetski poredak više ne postoji

Njemački kancelar Friedrich Merz otvorio je svoj govor na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji (MSC) uobičajenim formalnostima, istaknuvši da MSC „uvijek predstavlja seizmograf političkih zbivanja” i oslanja se na njegova dugogodišnja iskustva u održavanju kontakata s američkim partnerima. No, ubrzo je prešao na teže teme, naglašavajući da svijet posljednjih godina svjedoči „rastućim tenzijama i sukobima u svijetu”, uključujući rusku agresiju na Ukrajinu.

Kancelar je priznao da je moto konferencije „pod prijetnjom uništenja” pomalo „sumoran”, ali je naglasio da „moramo govoriti još oštrije”, ističući kako „ovaj [svjetski] poredak više ne postoji”. „Europa je upravo vratila se s odmora iz povijesti”, dodao je. Merz je upozorio da ulazimo u eru „označenu politikom velikih sila”, u kojoj Rusija svojim „nasilnim revizionizmom” nameće agresiju nad Ukrajinom, dok Kina želi „voditi u oblikovanju svijeta”, koristeći ovisnost drugih i redefinirajući međunarodni poredak u svoju korist. Sjedinjene Države, prema njegovim riječima, „izazvane su u svom globalnom vodstvu, a možda ga i gube”.

„Politika velikih sila odraz je nemirnih i uznemirenih društava u vrijeme revolucionarnih promjena”, upozorio je Merz, dodajući da testira granice demokratskog sustava jer ljude gura prema „jednostavnim i snažnim odgovorima”. Posebno je naglasio važnost roba, tehnologije i lanaca opskrbe u oblikovanju novog svjetskog poretka, piše The Guardian.

Kancelar je primijetio da SAD sada prepoznaje potrebu „nadoknade u određenim područjima” u odnosu na Kinu, koja „ne usporava taj trend, nego ga ubrzava”. Europljani, rekao je, moraju prihvatiti realnost i aktivno braniti svoje vrijednosti umjesto da problem ignoriraju. Merz je kritizirao dosadašnju njemačku vanjsku politiku, tvrdeći da je imala „normativni višak najboljih namjera u odnosu na svoje instrumente moći”. Objasnio je: „Kritizirala je kršenja međunarodnog poretka širom svijeta, često upozoravala, zahtijevala i prigovarala, ali nije dovoljno vodila računa o tome da često nije imala sredstva za rješavanje problema.”

„Jaz između ambicije i mogućnosti postao je preširok”, dodao je, napominjući da Europljani sada moraju raditi na njegovom smanjivanju. Primijetio je da ruski BDP iznosi oko 2 bilijuna eura, dok je BDP Europske unije gotovo deset puta veći, ali Europa i dalje nije deset puta jača od Rusije. „Naš vojni, politički, gospodarski i tehnološki potencijal ogroman je, ali ga već dugo nismo dovoljno koristili. Najvažnije je sada preokrenuti razmišljanje.”

Kancelar je upozorio: „Nije samo prevelika državna moć ta koja uništava temelje slobode; premala državna moć vodi različitim putem, ali do istog rezultata”. Citirao je poljskog ministra vanjskih poslova Radek Sikorski koji je prije 15 godina rekao da se manje boji njemačke moći nego njemačke neaktivnosti. „I to je naša odgovornost”, naglasio je Merz, ističući ulogu Njemačke u novom svjetskom poretku.

Iako razumije zabrinutost dijela javnosti zbog trenutnih odnosa s SAD-om i „dijeli te zabrinutosti”, odbacio je ideju da se Washington može otpisati kao partner. „Ignoriraju se tvrde geopolitičke realnosti u Europi i podcjenjuje potencijal našeg partnerstva sa SAD-om, unatoč svim postojećim poteškoćama”, rekao je. No, Europa se, po njegovim riječima, mora fokusirati na izgradnju i provođenje vlastite agende kroz jedinstvenu EU. „Politika velikih sila u Europi nije opcija za Njemačku. Vodstvo u partnerstvu, da. Hegemonijalne fantazije, ne.”

Merz je potom govorio o njemačkoj i europskoj podršci Ukrajini, istaknuvši promjene ustava radi povećanja obrambenog proračuna, domaće investicije u obranu i reforme vojne službe, uključujući prvi raspored njemačkih snaga u Litvi. Ponovio je obećanje da će Bundeswehr postati „najjača konvencionalna vojska u Europi”. Kancelar je spomenuo i gospodarski razvoj, konkurentnost i otpornost kroz nove tehnologije i umjetnu inteligenciju, uz apel da se „ograniči eksplozija europske birokracije i regulativa” jer „ne smijemo staviti sami sebe u okove koji nas lišavaju konkurentnosti”.

Posebno je otvorio raspravu o članku 42. Ugovora EU, koji govori o „međusobnoj pomoći” u slučaju oružanog napada na Europu. Naglasio je da EU treba jasno odrediti funkcioniranje tog članka – „ne da zamijeni NATO, već kao samostojni i snažan stup unutar saveza”. Najavio je i razgovore s Emmanuel Macronom o europskom nuklearnom odvraćanju unutar NATO-ovog nuklearnog dijeljenja.

Merz je govorio i o važnosti europskih saveza, posebno formata E3 s Francuskom i Velikom Britanijom, te šire s Italijom i Poljskom. „Dugoročno ćemo biti uspješni samo ako uključimo ostale Europljane. Za nas Nijemce, nema druge – ako je Europa rastrgana, i mi smo rastrgani. Njemačka je rastrgana”, rekao je.

Kritizirao je SAD, osvrnuvši se na agresivan govor JD Vancea prošle godine, no složio se da postoji jaz između Europe i SAD-a. Naglasio je: „kultura MAGA u SAD-u nije naša bitka u Europi” te da „sloboda govora prestaje kada riječi ugrožavaju ljudsko dostojanstvo i naš temeljni zakon”. „Ne vjerujemo u tarife i protekcionizam, već u slobodnu trgovinu. Pridržavamo se klimatskih sporazuma i WHO-a jer smo uvjereni da se globalni izazovi mogu riješiti samo zajedno”, poručio je.

Merz upozorava da ni SAD u eri velikih sila neće moći djelovati sam, naglašavajući: „Biti dio NATO-a nije samo konkurentska prednost Europe, već i SAD-a. Popravimo i obnovimo transatlantsko povjerenje zajedno. Mi, Europljani, činimo svoj dio.” Priznao je i pogreške Europe u pretjeranoj ovisnosti o SAD-u, napominjući da se ona „sama nametnula, ali je sada odbacujemo jačanjem europskog stupa NATO-a”.

Na kraju se osvrnuo na Rusiju, kritizirajući Viktor Orbána zbog putovanja u Moskvu bez mandata, naglasivši da rat prestaje tek kada Rusija bude ekonomski i eventualno vojno iscrpljena. Govorio je i o proširenju EU, posebno Crne Gore, naglašavajući potrebu nove strategije i otvaranje puta prema Europskoj uniji unatoč blokadi Mađarske. „Nakon parlamentarnih izbora u travnju nadamo se otvoriti sljedeće poglavlje i približiti vas EU-u”, rekao je.

Na kraju je upozorio: „Mi Nijemci poznajemo svijet u kojem snaga određuje pravo – to bi bio mračni svijet. Naša zemlja prošla je tim putem u 20. stoljeću do gorkog kraja. Zato je ovog puta potreban drukčiji odgovor.” Njegov izravan i snažan govor izazvao je ovacije i postavio ton nadolazećih rasprava na MSC-u.