Poništeno suđenje studentima Stanforda zbog propalestinskih prosvjeda i zauzimanja ureda rektora

Sudac je u petak proglasio poništenje suđenja u slučaju petero sadašnjih i bivših studenata Sveučilišta Stanford povezanih s propalestinskim prosvjedima 2024. godine kada su se prosvjednici zabarikadirali u uredu predsjednika fakulteta. Dvanaest prosvjednika je prošle godine optuženo za vandalizam, prema tužiteljima koji su rekli da je barem jedan osumnjičenik ušao u zgradu razbivši prozor. Policija je 5. lipnja 2024. uhitila 13 osoba u vezi s incidentom, a sveučilište je priopćilo da je zgrada pretrpjela "veliku" štetu.

Slučaj se vodio na Višem sudu okruga Santa Clara protiv petero optuženika koje se tereti za vandalizam i zavjeru za neovlašteni ulazak. Ostali su prethodno prihvatili nagodbe o priznanju krivnje ili programe preusmjeravanja. Porota nije mogla doći do konačne odluke. Glasalo se s devet prema tri za osudu po optužbi za kazneno djelo vandalizma i osam prema četiri za osudu po optužbi za kazneno djelo neovlaštenog ulaska na tuđi posjed.

Optužbe su bile među najozbiljnijima protiv sudionika propalestinskog prosvjednog pokreta 2024. na američkim fakultetima, u kojem su prosvjednici zahtijevali kraj izraelskog rata u Gazi i podrške Washingtona svom savezniku, uz povlačenje sredstava svojih sveučilišta od tvrtki koje podržavaju Izrael.

Tužitelji u slučaju rekli su da su se optuženici bavili nezakonitim uništavanjem imovine. "Ovaj slučaj se odnosi na skupinu ljudi koji su uništili tuđu imovinu i prouzročili štetu od stotina tisuća dolara. To je protuzakonito", rekao je okružni tužitelj okruga Santa Clara Jeff Rosen, dodajući da traži novo suđenje.

Anthony Brass, odvjetnik jednog od prosvjednika, rekao je za New York Times da njegova strana ne brani bezakonje, već "koncept transparentnosti i etičkog ulaganja". "Ovo je pobjeda za ove mlade savjesne ljude i pobjeda za slobodu govora", rekao je Brass, dodajući da "humanitarni aktivizam nema mjesta u kaznenoj sudnici".

Prosvjednici su zgradu preimenovali u "Ordinacija dr. Adnana" po Adnanu Al-Burshu, palestinskom liječniku koji je umro u izraelskom zatvoru nakon višemjesečnog pritvora. Prema medijskim izvješćima, više od 3000 ljudi uhićeno je tijekom američkog propalestinskog prosvjednog pokreta 2024. Neki studenti suočili su se sa suspenzijom, izbacivanjem i oduzimanjem diplome.