U svađu Severine, Grdovića i Hrge, Dalija Orešković je uplela i Krešimira Macana, on joj žestoko uzvratio

Još uvijek se ne stišava bura izazvana javnim prepucavanjima pjevačice Severine Vučković s kolegom Mladenom Grdovićem zbog Marka Perkovića Thompsona, a onda i bivšom novinarkom Mirjanom Hrgom zbog njezinih komentara na rad voditeljice na N1 televiziji, Nine Kljenak. U estradnu svađu uplela se i saborska zastupnica Dalija Orešković, koja je u podužem statusu na Facebooku analizirala situaciju između spomenutih protagonista.

U toj objavi Orešković je provukla i ime Krešimira Macana, PR i marketinškog stručnjaka koji je u srijedu gostovao kod Kljenak. Macan je odlučio odgovoriti na prozivku političarke objavivši vlastiti opsežni status na Facebooku koji u nastavku prenosimo u cijelosti:

"U SVAĐU SEVERINE, GRDOVIĆA I HRGE DALIJA OREŠKOVIĆ UPLELA I MACANA, NI KRIVOG NITI DUŽNOG. S obzirom na to da je saborska zastupnica Dalija Orešković, zaštićena saborskim imunitetom, zamolio bih je da ipak bude manje brza na Facebook obaraču i s presudom prijekog suda bez suđenja i iznošenja obrane (nešto slično onome nad čime smo se svi zgražali prije par tjedana u Iranu, pa i sam Trump, ali on iz drugih razloga). Pokušao sam je osobno dobiti i provjeriti je li nenamjerno napisala krivo, ali nažalost nije osjetila potrebu niti odgovoriti na moje pozive i poruke, pa se moram pokušati obraniti ovim putem – nadam se da će oni isti mediji koji su prenijeli njezine tvrdnje, prenijeti i moje. Petak 13. kako prigodno!

Kad sam pročitao da je gospođa Orešković izjavila: 'Nina Kljenak je kritizirala relativiziranje fašizma, i nije se pokorila pod protagonistom Krešimirom Macanom i Zlatkom Hasanbegovićem', upitao sam se u kojim to paralelnim svemirima živimo. Tko je tu koga za što?

Ja jesam gostovao kod Nine Kljenak u srijedu, trebali smo pričati o preuzetom dočeku rukometaša i cijeloj situaciji, na kraju smo pričali svašta nešto, ali ne sjećam se da smo relativiziranje fašizma uopće spomenuli niti smo do toga došli. Dapače objasnio sam da su političari, ali i mediji imali više sluha za preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima i da su one pretočene u zakone tada, 'Za dom spremni' bi bio eksplicite zabranjen i o njemu danas više ne bi pričali. Tema završena. No to bi bio još jedan paralelni svemir u kojem konsenzusom najjačih stranaka idemo naprijed, kojeg još neko vrijeme očito nećemo gledati. Istanbulska konvencija je bila tračak nade, ali kratkotrajan.

Dakle protagonist Krešimir Macan ima veze s relativiziranjem fašizma koliko recimo i Boris Rašeta koji je u svojoj reportaži koncert Thompsona na hipodromu opisao više kao misu nego koncert i nitko mu nije prigovorio da relativizira bilo što. Nažalost gospođa Orešković je izgleda prezauzeta saborskim obavezama i spašavanjem Hrvatske od fašizma da bi detaljnije pogledala ili pak pročitala dalje od naslova mojih nastupa, a kamoli sve što smo obradili i to s kojim gostima u brojnim epizodama podcasta „Špica s Macanom“. U zadnjoj su gostovali ugledni prof. dr. Sanja Barić i Mato Palić, profesori ustavnog prava – dijelom upravo na temu i samog Thompsona. Samo relativiziramo fašizam aktivno.

Ah da, zaboravio sam da me je kolegica Kljenak među ostalim zvala jer su tih dana stalno ponavljali na N1 da sam zbog komentara o 'neuspjelom državnom udaru' na dočeku srebrenih Vatrenih 2018. morao otići iz Vlade s mjesta posebnog savjetnika premijera Plenkovića, što nije točno. Naravno trebao je pitati 'fašistu' Macana kako to da se 2018. gasio mikrofon Thompsonu, a sada se kao ne gasi. Pa nije niti tada Bandiću, niti prošle Tomaševiću niti ove godine Plenkoviću pjevao Čavoglave na Trgu. Ništa se nije promijenilo.

Netko je tu nešto puno toga pobrkao, pa molim da se nas bez saborskog imuniteta i izvan aktivne politike poštedi ovakvih neutemeljenih ispada i prijekih sudova", poručio je Macan u opširnoj objavi.