Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 18
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'OPERACIJA TRGOVINE NARKOTICIMA'

Američka vojska tvrdi da je pogodila brod na Karibima i ubila tri osobe

Foto: screenshot X
1/2
VL
Autor
Neven Leskovar/Hina
14.02.2026.
u 07:03

Administracija predsjednika Donalda Trumpa hvalila je svoj uspjeh u uništavanju brodova za koje se sumnja da se bave trgovinom drogom u tom području.

Američka vojska je u objavi na društvenim mrežama izjavila da je u petak pogodila brod na Karibima, ubivši tri osobe, što je posljednji takav incident u posljednjih nekoliko mjeseci. Administracija predsjednika Donalda Trumpa hvalila je svoj uspjeh u uništavanju brodova za koje se sumnja da se bave trgovinom drogom u tom području. Vojska je u objavi na X-u izjavila da je brod "sudjelovao u operacijama trgovine narkoticima". Reuters nije mogao odmah potvrditi informaciju.

Ključne riječi
Donald Trump narkotici Brod karibi američka vojska

Komentara 3

Pogledaj Sve
GA
gallgricela
08:22 14.02.2026.

Želite li doživjeti potpuno nove senzacije u krevetu ?! Onda ovo definitivno morate isprobati!==> bitly.cx/testoyu

Avatar Franko15
Franko15
07:55 14.02.2026.

bravo treba samo rokat po toj mafiji

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
07:55 14.02.2026.

Hoće li EU osuditi ovaj zločin u međunarodnim vodama?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!