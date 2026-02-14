Američka vojska tvrdi da je pogodila brod na Karibima i ubila tri osobe

Američka vojska je u objavi na društvenim mrežama izjavila da je u petak pogodila brod na Karibima, ubivši tri osobe, što je posljednji takav incident u posljednjih nekoliko mjeseci. Administracija predsjednika Donalda Trumpa hvalila je svoj uspjeh u uništavanju brodova za koje se sumnja da se bave trgovinom drogom u tom području. Vojska je u objavi na X-u izjavila da je brod "sudjelovao u operacijama trgovine narkoticima". Reuters nije mogao odmah potvrditi informaciju.

On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi — U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026