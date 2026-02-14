Iranski susjedi u strahu: Američki napad mogao bi zapaliti cijelu regiju

Od zemalja Zaljeva pa do Turske i Pakistana iranski susjedi strahuju da bi Sjedinjene Države mogle otvoriti Pandorinu kutiju ako napadnu Iran. Rizici bi bili višestruki: od općeg požara u regiji do golemih migracijskih valova. Glavni razlog za strah američkih saveznika u Zaljevu jest iranska odmazda. Iako bi trebali uživati američku zaštitu, saveznici bi se našli na prvoj crti bojišnice.

Upravo su te zemlje, zajedno s Omanom, apelirale na Trumpovu administraciju u siječnju da odgodi napade zbog krvavog gušenja masovnih prosvjeda u Iranu, rekao je saudijski izvor za France Presse, te i dalje poručuju da neće dopustiti da se njihov teritorij i zračni prostor koristi u slučaju rata.

Iran, iako je oslabljen tijekom dvanaestodnevnog rata u lipnju 2025. godine, ostaje sila sposobna za žestoke napade. Zaljevske zemlje "znaju da su ranjive jer Iranci imaju dovoljno osnovnih projektila srednjeg dometa koji im omogućuju gađanje vitalnih točaka tih zemalja: postrojenja za desalinizaciju morske vode, naftnih čvorišta i elektrana", rekao je Pierre Razoux, direktor studija u Mediteranskoj zakladi za strateške studije (FMES).

"Bez te infrastrukture, te vruće i pustinjske zemlje mogle bi postati nemoguće za život", naglasio je Razoux. Te naftne države "zabrinute su zbog napada na energetsku infrastrukturu i mogućeg blokiranja plovidbe" u uskom grlu Hormuškog tjesnaca, podsjetila je Cinzia Bianco, istraživačica za Zaljev u Europskom vijeću za vanjske odnose (ECFR). Te su zemlje trenutačno angažirane u skupim političkim agendama: promjeni ekonomskog modela, velikim radovima i energetskoj tranziciji.

"Sve bi bilo kompliciranije s naftnom krizom. Upravljanje sigurnosnim posljedicama promjene režima u Iranu dodalo bi novi sloj složenosti", objasnila je Bianco. Uz to, dodao je Pierre Razoux, takav bi scenarij mogao potaknuti Kinu, velikog kupca zaljevske nafte, da pokuša smanjiti svoje veze s regijom. To bi bila loša vijest za zaljevske zemlje koje pokušavaju uravnotežiti svoju trgovinsku ovisnost o Sjedinjenim Državama.

Potres u Iranu mogao bi probuditi druge sukobe koje bi Teheran mogao pokušati reaktivirati u sklopu svoje odmazde, putem Hutija u Jemenu ili Hezbolaha u Libanonu. Njegovo oslabljivanje moglo bi, osim toga, dati odriješene ruke skupinama koje su neprijateljski nastrojene prema susjedima, poput Turske ili Pakistana. Tu se misli na kurdske skupine na sjeverozapadu i balučke separatiste na jugoistoku Irana, čije bi djelovanje moglo destabilizirati cijelu regiju.

"Tijekom prethodnih prosvjeda, Turska se bojala da bi u slučaju pada iranskog režima kurdske skupine to iskoristile za stvaranje problema u Turskoj", rekla je Gonul Tol s Instituta za Bliski istok. "Skupine povezane s borcima PKK-a postale bi aktivnije", smatra ona. Ulozi su slični i za Islamabad, koji je poručio da je "stabilan i miran Iran, bez unutarnjih nemira, u interesu Pakistana".

Američki napadi "imali bi destabilizirajuće posljedice za cijelu regiju, a Pakistan bi mogao biti posebno pogođen", ocijenila je analitičarka i bivša diplomatkinja Maliha Lodhi. "Svaki poblem blizu granica ojačao bi aktiviste u nestabilnom Balučistanu i bio bi ozbiljna prijetnja sigurnosti."

Neki susjedi strahuju i od velikih migracija stanovništva ili priljeva izbjeglica, kakve je Turska doživjela tijekom građanskog rata u Siriji. "Šok bi vjerojatno bio puno jači, s obzirom na veličinu zemlje, njezino stanovništvo i heterogenost", rekao je Sinan Ulgen iz think-tanka Carnegie Europe.

Iran ima 92 milijuna stanovnika koji pripadaju brojnim etničkim i vjerskim zajednicama (Kurdi, Azeri, Baluči, Arapi). "Turska, Azerbajdžan i Armenija toga se posebno boje jer bi one bile odredišne zemlje", istaknuo je ruski analitičar Nikita Smagin. Za potonje dvije zemlje, koje su male površine, to bi "lako moglo ugroziti njihovu stabilnost".

Nakon izbijanja rata u Pojasu Gaze 2023. i izraelskih napada na Libanon, Siriju, Jemen i Iran, te posebice na predstavnike Hamasa u Dohi 9. rujna 2025., u regiji su sve glasniji pozivi za jačanjem obrambene suradnje i zajedničkom obranom, čak formalnim osnivanjem "islamskog NATO-a", koje predvode Egipat i Iran.

No za to postoje velike političke prepreke zbog kojih su zemlje sklonije bilateralnim sporazumima i tehnološkoj suradnji. Katar i UAE navodno su na samitu u Dohi 15. rujna 2025. odbili egipatski prijedlog za osnivanje zajedničkih arapskih vojnih snaga, bojeći se jačanja regionalne polarizacije, a druge zaljevske zemlje uskratile su podršku zbog mogućnosti uključivanja Irana ili Turske, navodi se u analizi Centra za strateške i međunarodne studije.

Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su, međutim, dva dana kasnije u Rijadu sporazum o uzajamnoj obrani (SMDA) po kojem se "agresija na jednu zemlju smatra agresijom na obje", po uzoru na članak 5. NATO-a. Sporazum predviđa sveobuhvatnu vojnu suradnju i govori o zajedničkom odvraćanju, ali ne definira precizno mehanizam zajedničkog odgovora niti izričito spominje širenje pakistanskog "nuklearnog kišobrana" na Saudijsku Arabiju.

Ni Povelja NATO-a iz 1949. isprva nije spominjala nuklearno oružje, ali se to s vremenom promijenilo, pa bi i SMDA mogao evoluirati. Turska također radi na jačanju obrambene suradnje sa Saudijskom Arabijom i Pakistanom i želi osnovati "regionalnu platformu" koja bi kasnije, kako se nada, mogla uključivati i druge zemlje regije, poput Egipta.

Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, Muhamed bin Zajed Al Nahjan, potaknut tim razvojem događaja posjetio je u siječnju Indiju s kojom je potpisao pismo namjere za sklapanje okvirnog sporazuma o strateškom obrambenom partnerstvu. Izrael također radi na jačanju obrambene suradnje s Indijom. "U regiji se pojavljuju dvije suparničke koalicije", rekao je Firas Maksad, izvršni direktor za Bliski istok i sjevernu Afriku pri konzultantskoj tvrtki Eurasia Group, za japanski časopis NikkeiAsia.

"Abrahamova koalicija na čelu s Izraelom i UAE, uz potporu Indije i Grčke, te islamska koalicija koju predvode Saudijska Arabija, Turska, Pakistan i sve više Egipat." Referirao se na Abrahamove sporazume kojima je Izrael normalizirao odnose s nekoliko muslimanskih zemalja, uključujući UAE i Bahrein.

Maksad je napomenuo da zemlje kao što su Turska, Egipat i Indija ne žele birati između Saudijske Arabije i UAE-a jer imaju interese na obje strane i mogu imati važnu ulogu u prevladavanju razlika između tih dviju zemalja. Bliskoistočni savez za protuzračnu obranu (MEAD), operativan od ljeta 2022., možda je zasad najvažnija praktična inicijativa u regiji. Pod vodstvom američkog zapovjedništva (CENTCOM), zemlje poput Saudijske Arabije, Jordana, UAE-a, Bahreina i Izraela neformalno rade na povezivanju radarskih sustava u cilju zajedničkog ranog upozoravanja na napade dronovima i projektilima iz Irana. To je jedini projekt gdje Izrael i arapske zemlje doista operativno surađuju iza kulisa, bez obzira na političku retoriku.