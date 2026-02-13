Trump za diplomaciju, Netanyahu za rat, umiješao se i Erdogan

U trenutku pojačanih napetosti na relaciji Washington–Teheran–Tel Aviv, diplomatski i vojni signali koji stižu iz Bijele kuće, Pentagona, Teherana i Ankare upućuju na složenu igru pritisaka i odmjeravanja snaga. Dok Sjedinjene Države javno ostavljaju otvorena vrata pregovorima s Iranom, Izrael nastoji proširiti njihov opseg, a Turska upozorava na opasnost od novog rata, iransko vodstvo istodobno demonstrira unutarnju mobilizaciju i poručuje da je spremno na “pošten dogovor”, ali ne pod svaku cijenu.



U takvom ozračju svaka izjava i svaki vojni potez dobivaju dodatnu težinu. Tijekom razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u Bijeloj kući u srijedu američki predsjednik Donald Trump inzistirao je na nastavku pregovora s Iranom kako bi se postigao sporazum, dok je Teheran paralelno naglašavao mogućnost postizanja “poštenog dogovora”.