U trenutku pojačanih napetosti na relaciji Washington–Teheran–Tel Aviv, diplomatski i vojni signali koji stižu iz Bijele kuće, Pentagona, Teherana i Ankare upućuju na složenu igru pritisaka i odmjeravanja snaga. Dok Sjedinjene Države javno ostavljaju otvorena vrata pregovorima s Iranom, Izrael nastoji proširiti njihov opseg, a Turska upozorava na opasnost od novog rata, iransko vodstvo istodobno demonstrira unutarnju mobilizaciju i poručuje da je spremno na “pošten dogovor”, ali ne pod svaku cijenu.
U takvom ozračju svaka izjava i svaki vojni potez dobivaju dodatnu težinu. Tijekom razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u Bijeloj kući u srijedu američki predsjednik Donald Trump inzistirao je na nastavku pregovora s Iranom kako bi se postigao sporazum, dok je Teheran paralelno naglašavao mogućnost postizanja “poštenog dogovora”.
Trump za diplomaciju, Netanyahu za rat, umiješao se i Erdogan
Nakon sastanka, koji je trajao oko tri sata, Trump je na svojoj platformi Truth Social poručio da on i Netanyahu nisu postigli nikakav konačan dogovor
Netanyahu je osumnjičeni ratni zločinac, u demokratskoj državi trebao bi biti uhičen a ne da mu se daje pažnja i podrška kao do sada.
Netanyahu i njegova klika žele 3. svjetski rat.