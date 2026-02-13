'Između Europe i SAD-a otvorio se dubok jaz': Merz i Macron stvaraju europski nuklearni savez

Između Europe i SAD-a otvorio se dubok jaz u politici i trgovini, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji, koja je danas počela s radom u tome njemačkom gradu. Međunarodni poredak temeljen na pravilima više ne postoji, istaknuo je Merz, koji je s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom razgovarao o mogućnosti europskoga nuklearnog odvraćanja. Govorio je i o usponu Kine, koja će, vjeruje, za nekoliko godina vjerojatno parirati SAD-u u smislu vojne snage. – Vrijeme je za prihvaćanje stvarnosti. EU još može oblikovati svoju sudbinu i ulogu u povratku politici velikih sila – naglasio je Merz i iznio gorku činjenicu da Europa ne uspijeva pretvoriti svoju ekonomsku težinu u geopolitičku moć.