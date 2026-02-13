Naši Portali
TIRANIJA I RATOVI

'Između Europe i SAD-a otvorio se dubok jaz': Merz i Macron stvaraju europski nuklearni savez

Autor
Ivica Beti
13.02.2026.
u 22:46

Kriza na Grenlandu navela je Europu da prihvati činjenicu kako tradicionalno oslanjanje na Sjedinjene Države više nije moguće

Između Europe i SAD-a otvorio se dubok jaz u politici i trgovini, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji, koja je danas počela s radom u tome njemačkom gradu. Međunarodni poredak temeljen na pravilima više ne postoji, istaknuo je Merz, koji je s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom razgovarao o mogućnosti europskoga nuklearnog odvraćanja. Govorio je i o usponu Kine, koja će, vjeruje, za nekoliko godina vjerojatno parirati SAD-u u smislu vojne snage. – Vrijeme je za prihvaćanje stvarnosti. EU još može oblikovati svoju sudbinu i ulogu u povratku politici velikih sila – naglasio je Merz i iznio gorku činjenicu da Europa ne uspijeva pretvoriti svoju ekonomsku težinu u geopolitičku moć.

Ključne riječi
Minhenska sigurnosna konferencija Francuska Njemačka SAD EU NATO

Komentara 8

Pogledaj Sve
ST
stomiovotreba
23:43 13.02.2026.

A tek Kaja Kallas.

UM
Umac
22:54 13.02.2026.

Trump ce sjebati USA .... udaljavas se od pravih saveznika .... misli da je EU p.. dim , ocito jne poznaje dobro Njemce , a Merz ce pokazati vrlo brzo sto su Njemci ...

CI
Ciroza
22:51 13.02.2026.

Iz europske perspektive između EU i SAD-a stvorio se dubok jaz, a iz perspektive SAD-a stvorio se dubok jazz.

