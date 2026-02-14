Naši Portali
NATJEČE SE DEVET GRADOVA

Hrvatska u utrci za sjedište Europske carinske agencije: Zagrebu plus besplatna i useljiva zgrada, minus prometna povezanost

Autor
Sandra Veljković
14.02.2026.
u 06:30

Zagreb dodatno naglašava sigurnosni kontekst – nisku stopu kriminala, stabilno okruženje i potpunu kontrolu nad podatkovnom infrastrukturom unutar jurisdikcije EU

Među devet europskih gradova koji se natječu za sjedište nove Europske carinske agencije Zagreb je jedinstven po ponudi koju je teško zaobići: prostor u kojem bi agencija djelovala nudi – besplatno, bez troškova za EU. Usto, zgrada koja bi bila sjedište već je operativna, tako da agencija ne bi imala privremenu adresu pa se opet selila na stalnu ili pak čekala. U Europi, koja nove agencije svodi na dvije brojke – cijenu i brzinu pokretanja – to prestaje biti samo administrativna stavka i postaje politička računica.

Nemamo Europsku školu

Prema tim parametrima, Zagreb se izdvaja u procjenama kandidature koju je obavila Europska komisija i koja obuhvaća svih devet kandidata: Zagreb, Liège, Lille, Rim, Haag, Varšavu, Bukurešt, Málagu i Porto. Svaki je grad ocijenjen prema istim kriterijima – dostupnost i spremnost zgrade, sigurnosni i digitalni standardi, prometna povezanost, uvjeti za zaposlenike i njihove obitelji te financijski model ponude. No, važno je naglasiti: ta procjena nije rang-lista i nije preporuka. Komisija ne predlaže pobjednika, već provjerava može li pojedini grad tehnički i operativno ugostiti novu agenciju bez dodatnih rizika za Uniju. Konačna odluka ostaje politička, ali nakon ove faze tehnički izgovori više ne postoje.

Avatar pendreck
pendreck
08:23 14.02.2026.

Držimo palce da uspijemo,👍

Avatar Zavratnica
Zavratnica
08:25 14.02.2026.

I što bi dobili s Europskom carinskom agencijom u Zagrebu? Nova radna mjesta za HDZove uhljebe?

GA
gallgricela
08:24 14.02.2026.

