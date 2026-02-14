Hrvatska u utrci za sjedište Europske carinske agencije: Zagrebu plus besplatna i useljiva zgrada, minus prometna povezanost

Među devet europskih gradova koji se natječu za sjedište nove Europske carinske agencije Zagreb je jedinstven po ponudi koju je teško zaobići: prostor u kojem bi agencija djelovala nudi – besplatno, bez troškova za EU. Usto, zgrada koja bi bila sjedište već je operativna, tako da agencija ne bi imala privremenu adresu pa se opet selila na stalnu ili pak čekala. U Europi, koja nove agencije svodi na dvije brojke – cijenu i brzinu pokretanja – to prestaje biti samo administrativna stavka i postaje politička računica.



Nemamo Europsku školu



Prema tim parametrima, Zagreb se izdvaja u procjenama kandidature koju je obavila Europska komisija i koja obuhvaća svih devet kandidata: Zagreb, Liège, Lille, Rim, Haag, Varšavu, Bukurešt, Málagu i Porto. Svaki je grad ocijenjen prema istim kriterijima – dostupnost i spremnost zgrade, sigurnosni i digitalni standardi, prometna povezanost, uvjeti za zaposlenike i njihove obitelji te financijski model ponude. No, važno je naglasiti: ta procjena nije rang-lista i nije preporuka. Komisija ne predlaže pobjednika, već provjerava može li pojedini grad tehnički i operativno ugostiti novu agenciju bez dodatnih rizika za Uniju. Konačna odluka ostaje politička, ali nakon ove faze tehnički izgovori više ne postoje.