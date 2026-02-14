Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 18
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŽELE UŠTEDJETI

Skup najam: Ovo je iznos koji je država troši na uredske prostore

Zagreb: Branko Bačić o četiri nova propisa Ministarstva prostornoga uređenja
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Anka Bilić Keserović/Hina
14.02.2026.
u 07:19

Prema Strategiji upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu plan je, uz što veću aktivaciju prostora u državnom vlasništvu, otkupiti suvlasničke udjele poslovnog kompleksa Vjesnik od drugih suvlasnika i nakon toga raspisati urbanističko-arhitektonski natječaj i krenuti u izgradnju kompleksa, pojašnjavaju iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U 2024. godini država je platila 38,9 milijuna eura za najam prostora za potrebe ministarstava i svih ostalih državnih tijela, a taj visoki izdatak trebao bi se smanjiti nakon primjene Strategije upravljanja državnim nekretninama i pokretninama koja je u javnom savjetovanju do kraja veljače. U sljedećih 10 godina država planira smanjiti troškove smještaja tijela državne uprave tako da se u što većoj mjeri koriste poslovni prostori u vlasništvu Reublike Hrvatske.

Prema Strategiji upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu plan je, uz što veću aktivaciju prostora u državnom vlasništvu, otkupiti suvlasničke udjele poslovnog kompleksa Vjesnik od drugih suvlasnika i nakon toga raspisati urbanističko-arhitektonski natječaj i krenuti u izgradnju kompleksa, pojašnjavaju iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U taj bi se kompleks, među ostalim, smjestila ministarstva koja trenutno plaćaju najam za svoje urede. Država je zainteresirana i za kupnju bivše zgrade Hrvatske pošte u Branimirovoj ulici u Zagrebu u kojoj su već sada smještena državna i pravosudna tijela na temelju sklopljenih ugovora o zakupu s Hrvatskom poštom.

Zasad nije poznato koja će točno državna tijela biti smještena u tim objektima kao ni broj službenika, to će se tek utvrditi kada se steknu svi uvjeti, navodi se u odgovoru resornog ministarstva. Ističu i da je općenito razlog najma, pa time i troškova, koji su u 2024. iznosili 38,9 milijuna eura, nedostatak poslovnih zgrada u vlasništvu države na području Zagreba.

Iako je RH vlasnica velikog broja poslovnih prostora na području cijele Hrvatske, a najviše ih je na području Grada Zagreba, riječ je o poslovnim prostorima manje površine, uličnih poslovnih prostora u centru grada koji nisu pogodni za smještaj tijela državne uprave jer nije okrupnjeno vlasništvo cijele zgrade i u pravilu je riječ o poslovnim prostorima koji se nalaze u stambeno-poslovnim zgradama, pojašnjavaju u Ministarstvu.

Dodaju kako država u različitim sudskim i upravnim postupcima svakodnevno stječe nove nekretnine, a u svom internom registru ima samo popis nekretnina koje su predmet uređenja Zakona o upravljanju nekretnina i pokretnina. Uspostava digitalizacije u postupcima upravljanja nekretninama u završnoj je fazi.

Prema Strategiji upravljanja državnim nekretninama, koja je u javnom savjetovanju i to do kraja veljače, do 2035. država planira aktivirati 60 posto nekretnina od strateškog značenja i najmanje 50 posto aktivirane površine koje nisu od strateškog značenja i kojima raspolažu jedinice lokalne samouprave.

Plan je da država u tom razdoblju od nekretnina i pokretnina u svom vlasništvu uprihodi 1,2 milijardi eura. Što se tiče ovogodišnjeg Plana upravljanja državnom imovinom, koji je također u javnom savjetovanju, namjerava se uprihoditi ukupno 75 milijuna eura.

Ove godine država planira raspolagati i s nekoliko nekretnina od strateškog značenja. To su turistička zona Privlaka, dječje selo Promajna, kamp Peruština u Diklu, Vila Svežanj u Kostreni te Spomen dom u Kumrovcu, za koji će Vlada u ožujku donijeti odluku o prodaji putem javnog natječaja.  

U ovoj godini, istaknuo je resorni ministar Branko Bačić, tvrtka Državne nekretnine planira obnoviti dodatnih 300 stanova u državnom vlasništvu i to za potrebe priuštivog najma i stanovanja, ali i za zaštićene najmoprimce. Planira se i obnova deset poslovnih prostora i dviju zgrada za smještaj tijela državne uprave i organizacije civilnog društva.

Marko Kutlić o emotivnoj pjesmi s Dore: 'Bio me je sram kad sam je pisao'
Zagreb: Branko Bačić o četiri nova propisa Ministarstva prostornoga uređenja
1/3
Ključne riječi
ministarstva Vjesnik državne nekretnine Branko Bačić

Komentara 2

Pogledaj Sve
GA
gallgricela
08:28 14.02.2026.

Želite li doživjeti potpuno nove senzacije u krevetu?! Onda ovo definitivno morate isprobati!~~~> bitly.cx/testoyu

JE
Jegermeister
08:04 14.02.2026.

Nemogu se sjetiti da li je ikada prošao jedan dan bez korupcije, krađe od strane HDZ-SDP-HNS komunista.Političari iznajmljuju vlastite stambene prostore državi da bi ih opet oni koristili??? Takve lopove koji kradu iz proračuna u Kini po hitnom postupku kažnjavaju sa smrtnom kaznom.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!