Ruski predsjednik Vladimir Putin doživio je rijedak javni udarac nakon što je na televiziji NTV redatelj dokumentarnih filmova politički komentator Vadim Gasanov otvoreno priznao da Rusija ne pobjeđuje u ratu protiv Ukrajine te da zemlja riskira raspad ako se ukrajinski otpor pojača. U emisiji The Meeting Place, koju emitira Gazpromov kanal NTV, Gasanov je iznio neočekivano ocjenu situacije na frontu. "Ukrajinska vojska nije uništena, nije kapitulirala", rekao je Gasanov. "Kao zemlja, Ukrajina ima svaku priliku nastaviti otpor i uspješno se opire", poručio je.

On je naglasio ekstremno spor napredak ruskih snaga uz goleme gubitke. Prema procjenama, Rusija je od veljače 2022. pretrpjela gotovo 1,2 milijuna žrtava (poginulih i ranjenih), više nego bilo koja velika sila u ratu nakon Drugog svjetskog rata. Gasanov je dodao da ukrajinsko društvo vidi slabosti Moskve. "Ukrajinsko društvo vjeruje da, ako malo jače pritisnu, mi ćemo se raspasti", kazao je. Istaknuo je da 82 % Ukrajinaca želi kraj sukoba, ali da otpor i dalje traje unatoč svemu. Daily Express u svom članku ističe da je ova izjava na nacionalnoj televiziji rijetkost u ruskim medijima, gdje se kritika rata obično suzbija.

U kontekstu, Gasanovljeve riječi dolaze nakon četiri godine rata u kojem su početna očekivanja brzog pada Kijeva propala. Ruske snage bilježe ograničene teritorijalne dobitke uz enormne troškove, a nedavni napadi dronovima Shahed na Kijev ostavili su bez grijanja oko 2600 stambenih zgrada, prema izvješćima Kyiv Independenta.

I NATO-ov glavni tajnik Mark Rutte komentirao je situaciju. "Predsjednik Putin pokušava slomiti ukrajinski narod, nadajući se da će oslabiti njihovu odlučnost. Ali Ukrajina i ukrajinski narod pokazali su iznova da se neće slomiti. Ukrajina ne može sama održati ovu borbu ili osigurati mir", kazao je. Ova rijetka kritika na Gazpromovu kanalu izazvala je pažnju međunarodnih medija.