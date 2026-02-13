Naši Portali
JAVNI ISTUP

Kakav udarac za Putina, ruski stručnjak napravio pomutnju na televiziji: 'Raspast ćemo se...'

putin
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
13.02.2026.
u 09:08

U emisiji The Meeting Place, koju emitira Gazpromov kanal NTV, Gasanov je iznio neočekivano ocjenu situacije na frontu

Ruski predsjednik Vladimir Putin doživio je rijedak javni udarac nakon što je na televiziji NTV redatelj dokumentarnih filmova politički komentator Vadim Gasanov otvoreno priznao da Rusija ne pobjeđuje u ratu protiv Ukrajine te da zemlja riskira raspad ako se ukrajinski otpor pojača. U emisiji The Meeting Place, koju emitira Gazpromov kanal NTV, Gasanov je iznio neočekivano ocjenu situacije na frontu. "Ukrajinska vojska nije uništena, nije kapitulirala", rekao je Gasanov. "Kao zemlja, Ukrajina ima svaku priliku nastaviti otpor i uspješno se opire", poručio je. 

On je naglasio ekstremno spor napredak ruskih snaga uz goleme gubitke. Prema procjenama, Rusija je od veljače 2022. pretrpjela gotovo 1,2 milijuna žrtava (poginulih i ranjenih), više nego bilo koja velika sila u ratu nakon Drugog svjetskog rata. Gasanov je dodao da ukrajinsko društvo vidi slabosti Moskve. "Ukrajinsko društvo vjeruje da, ako malo jače pritisnu, mi ćemo se raspasti", kazao je. Istaknuo je da 82 % Ukrajinaca želi kraj sukoba, ali da otpor i dalje traje unatoč svemu. Daily Express u svom članku ističe da je ova izjava na nacionalnoj televiziji rijetkost u ruskim medijima, gdje se kritika rata obično suzbija.

U kontekstu, Gasanovljeve riječi dolaze nakon četiri godine rata u kojem su početna očekivanja brzog pada Kijeva propala. Ruske snage bilježe ograničene teritorijalne dobitke uz enormne troškove, a nedavni napadi dronovima Shahed na Kijev ostavili su bez grijanja oko 2600 stambenih zgrada, prema izvješćima Kyiv Independenta.

I NATO-ov glavni tajnik Mark Rutte komentirao je situaciju. "Predsjednik Putin pokušava slomiti ukrajinski narod, nadajući se da će oslabiti njihovu odlučnost. Ali Ukrajina i ukrajinski narod pokazali su iznova da se neće slomiti. Ukrajina ne može sama održati ovu borbu ili osigurati mir", kazao je. Ova rijetka kritika na Gazpromovu kanalu izazvala je pažnju međunarodnih medija. 

Ovako bi mogla završiti Putinova vladavina. Stručnjak upozorio: 'Pripremite se za kaos'
Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Vladimir Putin

Avatar Dančo3
Dančo3
09:27 13.02.2026.

Kakav udarac za Serengetija, milicionera i ostale ruske bukve :)

LA
lambda
09:18 13.02.2026.

Da se rusija raspada jasno se svakome osim ruskim trolovima i agitatorima

BA
Barca
09:26 13.02.2026.

rusiji nema spasa...pa oni na bojnom polju ovise o USA starlinku i aplikaciji telegram!?!? Napredovanje im je toliko sporo da je proglašeno najsporijim agresorskim ratom u zadnjih 100 godina!...a sve to popraćeno je dramatičnim parom proizvodnje u svim ruskim proizvodnim sektorima!

