ZABRINUT JE

Vučiću najveća prijetnja 'vojni savez' Hrvatske, Albanije i Kosova

Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji otvaranja rekonstruirane OŠ "Dobrica Ćosić" u Velikoj Drenovi
Foto: R.Z.
1/5
Autori: Velimir Ilić/Hina, Maša Taušan/Hina
13.02.2026.
u 23:09

"I svi se prave da ne razumiju kada im postavim pitanje oko vojnog saveza Tirane, Prištine i Zagreba, svi se prave blesavi i pričaju bajke o vojno-tehničkoj suradnji", naveo je Vučić

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak da je najveća prijetnja Srbiji "vojni savez" Zagreba, Prištine i Tirane, dok hrvatski ministar obrane Ivan Anušić ističe kako ta trilateralna suradnja dogovorena prošle godine ne ugrožava nikoga. "Formiranjem vojnog saveza"  Hrvatske, Kosova i Albanije "mi smo itekako ugroženi i ozbiljno ćemo se pozabaviti svim tim. Uskoro ću nazočiti i kolegiju Glavnog stožera i Ministarstva obrane i posjetiti sve tvornice vojne industrije", rekao je Vučić novinarima koji prate minhensku sigurnosnu konferenciju. Vučić je to izjavio nakon što su u srijedu Albanija, Kosovo i Hrvatska na trilateralnom sastanku vojnih čelnika u Tirani najavili da će ove godine održati svoju prvu zajedničku vojnu vježbu, koja će, prema izjavi albanskog ministra obrane Pira Vengua, biti u skladu sa strateškim konceptom NATO-a i euroatlantskim ciljevima.

Na sastanku u Albaniji su, prema izvješćima medija na albanskom, razmatrani sigurnosni izazovi, produbljivanje vojne suradnje, povećanje interoperabilnosti i unaprijeđenje obrambenih kapaciteta u skladu s euroatlantskim standardima. Vučić je istaknuo da ga "jako brine" šutnja u međunarodnim krugovima o tom savezu. "I svi se prave da ne razumiju kada im postavim pitanje oko vojnog saveza Tirane, Prištine i Zagreba, svi se prave blesavi i pričaju bajke o vojno-tehničkoj suradnji", naveo je Vučić.  Ocijenio je da je "netko morao dati zeleno svjetlo za njegovo formiranje, jer nitko od te dvije države i jednog entiteta nikada ne bi tu odluku donio samostalno". Ministar Anušić, koji se na marginama sigurnosne konferencije u Muenchenu sastao s kolegama iz Albanije i s Kosova, kazao je da Deklaracija o obrambenoj suradnji Hrvatske, Albanije i Kosova iz prošle godine ne ugrožava nikoga.

"Deklaraciju koju smo lani potpisali konzumiramo, radimo zajedno, kreiramo zajedničke aktivnosti i tehničku potporu u smislu obrambene industrije i suradnje naših oružanih snaga", kazao je. Naglasio je da u toj deklaraciji "apsolutno ništa nije sporno i, naravno, niti ikoga njome ugrožavamo." "Moram to reći jer pretpostavljam da je to tema broj jedan, koliko vidimo, u regionalnim medijima. Imamo nove planove i nove sastanke i nove aktivnosti i u ovoj godini“, najavio je ministar obrane.

Jedan od najvećih projekata na zapadu Zagreba: Stiže nova tramvajska pruga i bolje povezivanje sjevera i juga
