Mučne scene iz sudnice u Skopju: Gjorgievski lupao po stolu, Lefkovska povraćala u WC-u

Mučne scene snimljene su danas u sudnici u Skopju gdje su Angelo Gjorgjievski, Klementina Lefkovska te Andrej Kostovski proglašeni krivima za ubojstvo hrvatskog rukometaša Denisa Tota 7. travnja ispred noćnog kluba. Gjorgjievski i Lefkovska dobili su svaki po 18 godina zatvora, dok je Kostovski dobio 16 godina zatvora u nepravomoćnoj presudi.

Na visoku kaznu reagirala je i optužena Klementina Lefkovska koja je tražila da je odvedu na WC jer je povraćala, a znakove nervoze pokazivao je i Gjorgievski koji je tužiteljici dobacivao komentare. Cijelu situaciju pokušavala je smiriti sutkinja Elena Ilievska-Josifović koja je kucala po stolu, prenosi makedonski medij A1on.mk.

– Hoćete li me izbaciti iz sudnice? Pritvor se nastavlja, rekao je Angelo sutkinji, koji je tresnuo o stol dok je govorio prije nego što je uspio progovoriti.

“Smiri se”, rekao mu je odvjetnik, a on je odgovorio: “Što da radim?”.

Trećeokrivljeni Kostovski se nakon završetka suđenja obratio majci:

"Čist sam pred Bogom, nisam nikoga ubio. Moja je savjest čista. To je zbog publiciteta, znamo pod kojim okolnostima. Ne brini, mama, sve je u redu''.

U sudnici je reagirala i majka drugookrivljene Klementine koja je kažnjena sa 18 godina zatvora.

''Kakva je to pravda? Što je ovo”, pitala je majka koja je nastavila s reakcijama u hodniku suda.

Dio optuženih je tijekom stanke izveden iz sudnice zbog negodovanja i komentiranja. No, i prvookrivljeni je imao primjedbe na tužitelja.

“Ah, Tanja, Tanja, gdje će tvoja duša?”, obratio se Angelo tužitelju.

- Ovo nije ubojstvo - nadovezala se Klementina tužiteljici i napustila sudnicu.

Tužiteljica je zatražila da okrivljeni ostanu u pritvoru. Angelo je reagirao na na to, govoreći da nikada nije bježao.

“Što se tiče mog bijega, to nije istina. Tek kad sam saznao da me policija traži, sam sam se prijavio i priveden sam, zajedno s inspektorima potrage odveden sam u zatvor. Bio sam izgubljen od cijelog događaja, bio sam pod antidepresivima, ali kada sam saznao da me policija traži, sam sam došao u pritvor”, rekao je optuženi Angelo Gjorgievski.

I Klementina je protestirala zbog produljenja mjere pritvora.

''Sama sam se prijavila postaji, kada sam počinila zločin imala sam 18 godina, sada imam 19 godina u pritvoru'', rekla je Klementina.

Andrej Kostovski je samo istaknuo:

"Ostajem pri svemu što je rekao moj branitelj", a ranije je odvjetnik ustvrdio da se učinak da optuženi ne pobjegne može postići blažom mjerom.

