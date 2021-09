'Osjećam se blesavo zbog Kovača. Posavec? Za onog tko je priznao primanje mita, nema mjesta u politici'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u subotu je, nakon sjednice stranačkog Glavnog odbora, izjavio da se osjeća blesavo zbog stranačkog kolege Stjepana Kovača koji je izmislio prijetnje zbog kojih ga je tješio no nije se htio izjašnjavati o njegovoj stranačkoj sudbini dok ne razgovara s njim.

"Najprije moram razgovarati s kolegom Stjepanom Kovačem, a nakon toga ću obavijestiti javnost kakva će biti njegova sudbina", odgovorio je Grbin novinarima na pitanje hoće li Kovač snositi sankcije u stranci ili čak i biti isključen iz stranke nakon što je jučer uhićen zbog sumnji na lažiranje prijetnji smrću. Očekuje da će odgovor na to pitanje dati u roku pet do šest dana.

Ne mogu reći da sam sretan načinom na koji je postupilo jučer Državno odvjetništvo, dodao je, pojasnivši da se u početku pokušalo prikazati da su Kovač i Matija Posavec jedan te isti slučaj. No, istaknuo je, svatko tko je kriv za kaznena djela za to mora odgovarati, bez obzira na to iz koje je stranke.

Upitan osjeća li se izigranim i prevarenim jer je pred kamerama tješio uplakanog Kovača zbog prijetnji koje je navodno sam fabricirao, Grbin je kazao da su mu on i Biljana Borzan došli dati potporu. "Da smo opet u toj situaciji, to bih ponovno učinio, jer ako mi moj kolega kaže da mu prijete i ako je policija te prijetnje shvatila ozbiljno i dala mu zaštitu, onda ja nemam što nego svog kolegu podržati i to bez obzira iz koje stranke dolazi. Prijetnja u političkom životu nije dopuštena jer to nije prijetnja samo osobi nego i prijetnja funkcioniranju pravne države", kazao je Grbin.

"Ako je ovo što se Kovaču stavlja na teret doista istina, a ja želim do okončanja postupka vjerovati da nije, onda se time kolege kojima se doista prijetilo dovode u jako nepovoljan položaj, jer će sutra svatko propitivati je li se ta prijetnja doista i dogodila i otežati im život i rad. Ako se ovo kazneno djelo doista dogodilo, onda je to potpuno neprimjereno. Izigran? Ne. Ali blesavo – sigurno da”, kazao je Grbin.

Kada je riječ o Matiji Posavcu koji je na SDP-ovoj listi osvojio saborski mandat, a s obzirom na mogućnost da ga aktivira sada kada je dao ostavku na dužnost župana, Grbin je kazao da je priznao kazneno djelo primanja mita.

"Za osobu koja je korumpirana i koja je priznala počinjenje kaznenog djela primanja mita, po meni ne postoji mjesto u politici, a onda je jasno da ne postoji mjesto ni u SDP-u ni u Klubu SDP-a", poručio je Grbin. Kazao je kako nije očekivao da bi Posavec radio takve stvari, ali, kaže, 'eto, svatko vas može prevariti'.

Upitan je li tko od unutarstranačkih protivnika koji su se još od savjetovanja u Tuheljskim Toplicama 'brusili' da mu kažu sve što misle o njegovom lošem vođenju stranke i isključivanjima, Grbin je odgovorio -– "od sto glasa, glasa čuti nije". Nitko nije predlagao da se raspravlja o unutarstranačkim odnosima jer je Glavni odbor raspravljao o tome u lipnju, a Predsjedništvo u više navrata i ustvrdilo da je postupak reevidnecije proveden u skladu s pravilima pa ne vidim zašto bi netko tu temu otvarao, a očito razloga za to nisu imali ni drugi članovi Glavnog odbora, kazao je Grbin.

U utorak se okuplja Klub zastupnika SDP-a, ali o hoće li četvero isključenih zastupnika ostati u tom tijelu Grbin nije htio govoriti prije sjednice. Glavni odbor SDP-a jednoglasno je podržao prijedlog reforme lokalne samouprave koja predviđa smanjenje broja lokalnih jedinica, nova pravila za plaćanje članarina, kao i pravila za unutarstranačke izbore koji će se održati 27. studenog.