Posavec sinoć ispitan u USKOK-u, Kovača će danas ispitati

Matija Posavec, međimurski župan, sinoć oko 20 sati dovezen je u USKOK gdje je ispitan zbog sumnji da je uzeo 10.000 kuna mita od Josipa Kobala te da je nezakonito zaposlio dvije službenice. Da se te dvije žene zaposle, kako se sumnja, tražio je od Milorada Novkovića, koji se sumnjiči da je sistematizirao radna mjesta, raspisao javni natječaj, te dao pitanja na testu Teni Č. i Jagodi M., nakon čega ih je zaposlio. I on je jučer ispitan u USKOK-u, baš kao i Josip Kobal. Ovaj posljednji je, kako se neslužbeno doznaje, aktivno iznio obranu te bi prema neslužbenim informacijama trebao biti pušten da se brani sa slobode.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hoće li se sa slobode ili iz Remetinca braniti i Posavec i Novković, znat će se nakon što USKOK ispita i preostalu trojicu osumnjičenika koji su jučer uhićeni. Riječ je i Stjepanu Kovaču, bivšem gradonačelniku Čakovca i aktualnom saborskom zastupniku SDP-a , policajcu Mariu Severu te Damiru Lednečanu. Njih se trojica sumnjiče u poprilično bizarnoj priči jer se Kovača sumnjiči da je lažirao prijeteće SMS poruke, u čemu su mu spomenuta dvojica pomogla. Nakon toga je, kako se sumnja, Kovač u kampanji za lokalne izbore pričao kako prima prijetnje smrću, zbog toga je imao policijsku zaštitu, a čak se u javnosti zbog toga što je izmislio - rasplakao. Kako je Kovač saborski zastupnik, prije no što je uhićen Sabor mu je trebao skinuti imunitet, što se dogodilo jučer oko 15 sati. Tek nakon toga je mogao biti uhićen te mu je mogla biti pretražena kuća. On i njegovi suosumnjičenici u USKOK bi trebali biti dovezeni oko 8 sati radi ispitivanja. Nakon toga će USKOK odlučiti hoće li i za koga tražiti određivanje istražnog zatora.

Što se pak tiče Severa, osim što je osumnjičen da je na Kovačev nagovor angažirao Ledenčana za lažiranje prijetnje, osumnjičen je i da je jednom poduzetniku odao da se protiv njega provode izvid i tajne mjere, zbog čega je propalo kriminalističko istraživanje protiv te osobe. Za sada nije poznato je li to radio za novac ili usluge. Isto tako za sada je nepoznato tko je u ove dvije zadnje uskočko-policijske priče kome upao u mjere. Jer očito je da su akteri u oba slučaja duže vremena tajno praćeni i prisluškivani. No u Kovačevom slučaju nejasno je jesu li izvidi počeli do njega pa doveli do Severa ili je priča krenula od Severa, što je logičnije pa je Kovač pao kao svojevrsna kolateralna žrtva. U Posavčevom slučaju, prema neslužbenim informacijama, on je upao u mjere zahvaljujući prijatelju s kojim je džogirao, a koji je bio tajno praćen i prisluškivan.