Optužena protestirala zbog uvjeta u zatvoru pa se bacila na pod, a vještakinje nisu znale reći ni tko je bio napadač, a tko napadnut

(Ne) uvjeti života u istražnom zatvoru razlog su zbog kojeg je Sonja Hranjec, kojoj na zagrebačkom Županijskom sudu traje suđenje za ubojstvo Vedrana Gračana, napravila incident prilikom doviđenja na raspravu. Naime, dok su je pravosudni policajci dovodili počela je vikati na njih te se u jednom trenutku čak bacila na pod. Sporno joj je bilo što je vezana lisicama, a imala je prigovora i na uvjete u istražnom zatvoru u kojem je već godinu dana. Njezin odvjetnik je ranije tražio ukidanje istražnog zatvora, no sudovi su mu zahtjev odbili.

Suđenje Sonji Hranjec počelo je početkom travnja, a ona je tada zanijekala krivnju. Optužnica protiv nje podignuta je u siječnju ove godine, a tužiteljstvo je tereti da je 27. srpnja 2025. u 13.20 ušla u Gračanovu sobu držeći nož dužine oštrice 20 centimetara i širine četiri centimetra. Tereti ju se da ga je prvo ubola u prednju lijevu stranu prsnog koša, pa u leđa, zatim u lijevu stranu vrata i u desnu nadlakticu. Potom ga je porezala po čelu i lijevoj uški. U 13.27 Hranjec je nazvala 192, tražeći policiju da hitno dođe u Pierottijevu 11. Navela je i da ju je Gračan napao, nakon čega je uzela nož i probola ga.

Po nalazu vještaka u trenutku ubojstva je bila smanjeno ubrojiva, a sada su u nastavku suđenja saslušane vještakinje za mehanoskopiju i biološke tragove. Niti jedna vještakinja nije mogla opisati točnu dinamiku događaja, a čak nije potvrđeno i je li nož koji je poslan na vještačenje oružje kojim je ubijen Gračan!?

Odgovarajući na pitanje obrane, vještakinja je kazala kako nije sporno da su oštećenja na majici Sonje Hranjec nastale od noža, no nije mogla precizirati o kojem se točno nožu radilo. Pojasnila je da oštećenja na tkanini ne omogućuju takvu vrstu zaključka. - S obzirom na oštećenja na odjeći ne mogu reći ni tko je bio napadač, a tko je napadnut - kazala je vještakinja.

Tko je započeo sukob, nije mogla reći ni vještakinja za biološke tragove, jer kako je pojasnila, to se na osnovu molekularno-genetske analize ni ne može utvrditi. - Ne znamo ni jesu li pronađeni tragovi nastali tijekom napada, obrane, naguravanja ili pružanja pomoći, a ne možemo utvrditi ni starost pronađenih bioloških tragova - kazala je vještakinja odgovarajući na pitanje branitelja.

Do sada saslušani svjedoci su iskazivali da su odnosi između Sonje Hranjec i Vedrana Gračana bili poremećeni, a ona je na jednoj od ranijih rasprava čak izjavila da ju je prije ubojstva pokušao silovati.