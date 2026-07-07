Razumijete engleski, ali ga se ne usudite govoriti. Ova škola rješava problem koji muči mnoge odrasle

Možda bez problema gledate serije na engleskom, razumijete mail koji vam stigne iz inozemstva i bez većeg napora pratite objave, videa ili upute na tom jeziku. No onda se dogodi trenutak u kojem trebate nešto reći. Predstaviti se na sastanku, odgovoriti stranom klijentu, pitati za smjer na putovanju ili održati kratku prezentaciju. I odjednom sve ono što znate kao da nestane.

To je iskustvo mnogo češće nego što se misli. Odrasli ljudi često ne odustaju od engleskog zato što ga ne razumiju, nego zato što ih zaustavi nelagoda. Strah da će pogriješiti, zastati, zvučati nesigurno ili “glupo”. Upravo zato učenje jezika u odrasloj dobi često ne počinje gramatikom, nego vraćanjem samopouzdanja.

U Centru za edukaciju Inicijativa s time se susreću već više od dva desetljeća. Kada su 2003. otvorili vrata svojih učionica, mnogi su odrasli polaznici na informativne razgovore dolazili s gotovo istim rečenicama: “Ja to ne mogu”, “Meni jezici ne idu”, “Osjećam se glupo kada govorim engleski”, “U školi sam imao loše ocjene”. Kroz rad sa svojim polaznicima edukatori i voditelji Incijative dokazali su da kvalitetno učenje jezika u odrasloj dobi počinje mnogo prije gramatike. Počinje vraćanjem povjerenja u vlastitu sposobnost da govorimo, pogriješimo, pokušamo ponovno i počnemo “misliti” na engleskom jeziku.

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Trenutak kada znanje jezika prestane biti pasivno

Engleski je danas posvuda. Čujemo ga u glazbi, filmovima, serijama, aplikacijama, poslovnim alatima i svakodnevnoj komunikaciji. Upravo zato mnogi odrasli imaju osjećaj da bi ga “već morali znati”. No velika je razlika između toga da nešto razumijemo i toga da u stvarnom razgovoru možemo spontano izraziti vlastitu misao.

Pasivno znanje često je puno veće nego što mislimo. Osoba može razumjeti gotovo sve što čita ili sluša, ali kada treba odgovoriti, javlja se blokada. Rečenica se najprije slaže na hrvatskom, zatim prevodi, zatim provjerava u glavi, a u međuvremenu nestane spontanost razgovora. Upravo se tu mnogi odrasli najviše umore od razgovora na stranom jeziku.

U Inicijativi se ta blokada razbija govorom od prvog sata. Centar je jedina akreditirana organizacija za poučavanje putem Callan metode u Hrvatskoj i regiji, a ta se metoda temelji na ideji da se jezik usvaja korištenjem. Hrvatski se na nastavi ne koristi, a polaznici od početka odgovaraju, ponavljaju, reagiraju i govore. Gramatika i vokabular se uče, ali kroz aktivnu upotrebu jezika, a ne kroz stalno prevođenje i čekanje trenutka kada će netko “jednog dana biti spreman”.

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Zato se napredak ne vidi samo u broju novih riječi ili gramatičkih struktura, nego u osjećaju da osoba prvi put može odgovoriti bez dugog unutarnjeg pregovaranja. Mnogi polaznici kažu da se najveća promjena dogodi onoga trenutka kada prvi put spontano odgovore na pitanje na engleskom. Tada se ona obeshrabrujuća rečenica unutarnjeg monologa “nisam dovoljno dobar/a” počinje mijenjati u “pa ja ovo stvarno mogu”.

O tome govori i polaznica Tamara, čije iskustvo dobro pokazuje zašto je samopouzdanje jednako važno kao i znanje jezika.

“Učenje engleskog u Inicijativi donijelo mi je potpuno novi uvid u vlastito poznavanje toga jezika. S profesorima sam prirodno i bez straha stvarala misao i razgovarala. Vježbe Callan metodom donijele su mi sigurnost u izboru vokabulara, fraza, oblikovanju rečenica, i to sve bez razmišljanja o oblicima i vremenima. Pogreške su prisutne, no bitan je taj osjećaj samopouzdanja u govoru koji se gradi uz podršku profesora”, kaže Tamara.

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Učionica jest stvarni život

Jedna od posebnosti Inicijative je to što se u učionici engleski ne doživljava kao školski predmet koji treba “odraditi”, nego kao živi jezik koji se koristi u ritmu stvarnog razgovora. Satovi su dinamični, brzi i puni interakcije, a polaznik je od početka uključen u govor.

Posebnu atmosferu stvaraju edukatori koji dolaze iz različitih dijelova svijeta, od Irske i Velike Britanije do SAD-a i Australije, te su posebno certificirani za Callan metodiku. Zbog različitih naglasaka, kultura i stilova komunikacije, polaznici često imaju osjećaj kao da su otputovali u inozemstvo, iako su u Zagrebu, Splitu ili u online učionici.

To je važno jer se engleski u stvarnom životu ne govori uvijek polako, jasno i školskim naglaskom. U poslovnoj i privatnoj komunikaciji susrećemo različite izgovore, brzine govora i načine izražavanja. Što se polaznik ranije navikne na tu raznolikost, to mu je lakše reagirati izvan učionice. Opuštena atmosfera, humor i stalna izmjena govora pomažu da pogreška prestane biti nešto čega se treba bojati. U stvarnoj komunikaciji cilj nije savršena rečenica, nego to da razgovor teče, da se sugovornici razumiju i da osoba ne odustane čim ne zna jednu riječ.

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Engleski više nije samo stavka u životopisu

Sve više odraslih danas se vraća engleskom zbog vrlo konkretnih poslovnih situacija. Netko želi sigurnije voditi sastanak. Netko sudjeluje u međunarodnom projektu. Netko mora održati prezentaciju, pisati mailove, pregovarati, sudjelovati na konferenciji ili komunicirati s partnerima iz drugih zemalja.

U takvim situacijama engleski više nije samo stavka u životopisu. On često određuje koliko ćemo se uključiti u razgovor, koliko ćemo jasno predstaviti svoje ideje i koliko ćemo se usuditi biti vidljivi u međunarodnom okruženju. U Inicijativi zato razvijaju i različite oblike poslovnog engleskog: individualne, grupne i tailor-made business tečajeve, kao i pripreme i radionice za javne nastupe, poslovne prezentacije, sastanke, izlaganja, pregovaranje i pisanu komunikaciju. Programi se prilagođavaju branši, predznanju i konkretnim komunikacijskim situacijama u kojima se polaznik ili tim nalazi.

No i u poslovnom engleskom često se ponavlja isti obrazac kao i u svakodnevnom govoru: ljudi puno razumiju, ali ih zaustavi trenutak u kojem trebaju reagirati spontano. Zato se na nastavi ne razvija samo jezično znanje, nego i sigurnost u komunikaciji, jasno izražavanje, aktivno slušanje i sposobnost da se odgovori bez grča.

To potvrđuje i Petra, voditeljica ljudskih potencijala.

“Od kada pohađam nastavu u Inicijativi, s mnogo više samopouzdanja koristim engleski u poslovnoj komunikaciji. Najviše me oduševila metodologija koja pasivno znanje pretvara u aktivnu komunikaciju. Cilj više nije razmišljati o gramatici, nego govoriti prirodno i automatizmom. Upravo zato preporučila bih program svima koji puno razumiju, ali imaju blokadu kada trebaju govoriti”, kaže Petra.

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Učenje engleskog kao team building

U kompanijama učenje engleskog često donese učinak koji nadilazi samo jezik. Kada zaposlenici iz različitih odjela jednom ili dva puta tjedno sjednu u istu učionicu, dogodi se nešto što se ne može uvijek postići klasičnim team buildingom.

Kolege iz prodaje, financija, marketinga, ljudskih resursa ili proizvodnje susretnu se u drugačijem okruženju. Više nisu samo funkcije u organizaciji, nego članovi iste grupe. Zajedno uče, griješe, smiju se, podržavaju jedni druge i otkrivaju koliko imaju zajedničkog.

Upravo zato HR odjeli nakon nekoliko mjeseci često ne primijete samo da zaposlenici sigurnije govore engleski, nego i da timovi bolje surađuju. Razgovori započeti na satu nastavljaju se uz kavu, ideje se lakše dijele među odjelima, a odnosi postaju prirodniji i otvoreniji. Engleski tako postaje alat koji ne razvija samo individualne kompetencije, nego i organizacijsku kulturu. Kada se smanji strah od jezika, često se smanji i strah od sudjelovanja. A to u poslovnom okruženju može biti jednako važno kao i sama jezična točnost.



Više od tečaja: zajednica u kojoj je lakše progovoriti

Iako mnogi polaznici u Inicijativu dođu zbog engleskog, dio njih ostane povezan s programima i kroz dodatne sadržaje. Inicijativa zbor, Book Club, Taste & Culture događanja i Erasmus+ programi stvaraju prostor u kojem jezik prestaje biti samo nastavna obveza i postaje dio zajednice. Takvi sadržaji imaju isti cilj: ljudima dati više prilika da govore, slušaju, upoznaju druge i osjete da učenje ne mora biti usamljeni zadatak. Nekome će pomoći razgovor o knjizi, nekome glazba, nekome upoznavanje drugih kultura, a nekome samo osjećaj da nije jedina osoba koja se boji progovoriti.

Inicijativa kontinuirano ulaže i u razvoj svojih edukatora. Kao organizacija, posjeduje Erasmus+ akreditaciju, a njihov je tim u posljednjih pet godina sudjelovao na više od 25 međunarodnih edukacija te u brojnim programima usmjerenima na kreativne metode poučavanja, komunikacijske vještine, empatiju, digitalno usavršavanje i interkulturne kompetencije. Ta se znanja ne zadržavaju na seminarima, nego se prenose u učionicu i u način rada s polaznicima. Foto: Ustupljena fotografija



Nikada nije kasno za učenje

Polaznici često misle da na tečaj dolaze zbog jezika. U stvarnosti dolaze zbog promjene koju žele u svom životu. Netko želi bez straha održati prezentaciju. Netko želi razgovarati s kolegama iz drugih zemalja. Netko želi putovati bez nelagode. Netko želi biti primjer svojoj djeci da nikada nije kasno učiti.

Možda ipak najveća vrijednost učenja jezika nije u tome što ćete jednog dana govoriti savršen engleski. Možda je u tome što ćete otkriti koliko ste sposobni kada si dopustite ponovno učiti, griješiti i napredovati.

Posjetite Inicijativu u Zagrebu Splitu, ili se javite online i otkrijte koliko brzo engleski može postati dio vaše svakodnevice. Više informacija o programima i upisima dostupno je na službenoj stranici Centra za edukaciju Inicijativa.