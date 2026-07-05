Imala je samo 22 godine: Dočekala ga je otvorenih ruku, spremna za zagrljaj. On je izvukao pištolj i ispalio tri hica u nju

Christina Grimmie bila je zvijezda u usponu. Proslavila se na YouTubeu, a zatim i u showu "The Voice", gdje je svojim moćnim vokalom oduševila suce i publiku. Njezin mentor Adam Levine predviđao joj je blistavu budućnost, govoreći kako je ona talent koji se rijetko viđa. Nakon natjecanja, njezina je karijera krenula uzlaznom putanjom. Te kobne večeri u Orlandu, nakon nastupa s bendom Before You Exit, ostala je kako bi se družila s obožavateljima. Bila je to njezina uobičajena praksa, način da zahvali onima koji su je podržavali. No, u redu je stajao 27-godišnji Kevin Loibl, čovjek koji nije došao po autogram, već s namjerom da počini zločin.

Kada je došao red na njega, Grimmie ga je dočekala otvorenih ruku, spremna za zagrljaj. On je umjesto toga izvukao pištolj i ispalio tri hica u nju iz neposredne blizine. Njezin brat Marcus, koji je stajao u blizini, herojski se bacio na napadača. U hrvanju koje je uslijedilo, Loibl je okrenuo pištolj prema sebi i počinio samoubojstvo. Christina je hitno prevezena u bolnicu, ali ozljede glave i prsa bile su preteške. Preminula je nedugo nakon ponoći, u 23. godini života. Njezina smrt ostavila je glazbenu industriju i obožavatelje u potpunom šoku i nevjerici.

Istraga je ubrzo otkrila zastrašujuću pozadinu ubojstva. Kevin Loibl nije osobno poznavao pjevačicu, ali je razvio nezdravu, opsesivnu fiksaciju. Policija je otkrila da je Loibl putovao iz St. Petersburga u Orlando s dva pištolja, dodatnim spremnicima streljiva i lovačkim nožem. Njegov jedini prijatelj, Cory Dennington, istražiteljima je ispričao kako je Loibl proveo posljednjih šest mjeseci do godinu dana opsesivno prateći sve što je Christina radila, gledajući njezine videouratke na YouTubeu i nazivajući je svojom "srodnom dušom".

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U svojoj zaluđenosti, Loibl se pokušao i fizički promijeniti kako bi joj se svidio. Podvrgnuo se laserskoj operaciji očiju, izbijelio zube i ugradio implantate za kosu. Živio je povučeno, poput pustinjaka, a suradnici su ga opisivali kao "društveno nespretnog". Iako su ga zadirkivali zbog "internetske simpatije", nitko nije slutio dubinu njegove psihoze. Njegova priča postala je mračno upozorenje o opasnostima koje slava nosi i tragičan podsjetnik na život prekinut u trenutku kada je trebao najjače zasjati. U spomen na nju, njezina obitelj osnovala je Zakladu Christina Grimmie, koja pomaže žrtvama oružanog nasilja.

*uz pomoć AI-a