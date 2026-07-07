Užas kod Lekenika: Na 19-godišnjakinju se srušila metalna konstrukcija, bori se za život

Teška nesreća dogodila se u ponedjeljak navečer u mjestu Donji Vukojevac na području Lekenika, gdje je 19-godišnja djevojka zadobila ozljede opasne po život nakon što se na nju srušio nogometni gol. Nesreća se dogodila oko 23 sata. Prema informacijama policije, djevojka se penjala na metalnu konstrukciju nogometnog gola kada se ona iznenada prevrnula. U padu je završila na betonskoj podlozi, a konstrukcija gola pala je na nju.

Hitno je prevezena u Opću bolnicu u Sisku, gdje su joj liječnici utvrdili teške tjelesne ozljede opasne za život. Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a o svim utvrđenim okolnostima bit će izviješteno nadležno državno odvjetništvo.