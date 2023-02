Oporba idući tjedan dovodi Zlatu Hrvoj Šipek u Sabor

Zbog niza najnovijih afera ujedinjena saborska oporba, od ljevice do desnice, prikupila je danas potrebnih 30 zastupničkih potpisa kako bi se rasprava o izvješću glavne državne odvjetnice za 2021. na dnevnom redu Sabora našla prije nego je to prvotno planirano, što znači da će Zlata Hrvoj Šipek već idući tjedan stati pred članove saborskog Odbora za pravosuđe, a onda i pred sve zastupnike i zastupnice na plenarnoj sjednici Sabora. Time je parlamentarna oporba iskoristila poslovničku odredbu Sabora koja joj omogućava da požuri raspravu o radu DORH-a i glavne državne odvjetnice.

Naime, prema saborskom poslovniku kada se prikupi 30 zastupničkih potpisa rasprava se mora provesti u sljedećih sedam dana, a oporba će svoj zahtjev u saborsku proceduru uputiti do kraja ovog tjedna. Preciznije, oporba je danas prikupila potpise za točku dnevnog reda koja se odnosi na izvješće glavne državne odvjetnice o radu državnih odvjetništava u 2021., ali glavni je cilj oporbe zapravo dovesti Zlatu Hrvoj Šipek u Sabor i tražiti od nje odgovore na pitanja vezana uz najnoviju aferu s SMS-porukama i Hrvatskim šumama u koju su upleteni najbliži suradnici premijera Andreja Plenkovića. No oporbu zanima i to zašto je Hrvoj Šipek dokumentaciju iz afere Softver u DORH-ovim ladicama držala dvije godine, da bi tek intervencijom ureda europskog javnog tužitelja došlo do procesuiranja i uhićenja bivše ministrice Gabrijele Žalac.