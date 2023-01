Bivši šef Hrvatskih šuma htio preko Milića zaposliti svoje ljude? 'Sve je bilo po pravilima'

Ne bih to komentirao, sve smo radili po pravilima – kazao je bivši čelnik Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić, nakon što je Nacional u današnjem broju objavio transkripte poruka između njega i glasnogovornika Vlade Marka Milića. Jakupčić je, tvrdi se, preko Milića tražio dopuštenje premijera Andreja Plenkovića za zapošljavanje u Hrvatskim šumama, a i glasnogovornik je imao svoje kandidate koje je trebalo uhljebiti – i to Niku Dujmovića.

"Niko Dujmović" – poruka je to koju je Marko Milić poslao Jakupčiću 30. rujna 2019. dok je Jakupčić još bio šef Hrvatskih šuma i dok još nije bio uhićen, piše Nacional. "Radit će do godinu dana na određeno – takva je praksa u HŠ-u, a onda ćemo ga primiti na neodređeno. Čuo sam da je dobar LP", odgovorio je Miliću Jakupčić. "Hvala ti Kruno puno", odgovorio mu je Milić, piše Nacional. "Nema na čemu", uzvratio mu je Jakupčić.

Dujmović se nakon toga, svega nekoliko tjedana kasnije u medijima spominjao kao pomoćnik voditeljice rasadnika Lukavec Anite Donkovac te s njom primao sakupljače žireva u Velikoj Gorici.

– To je, čini mi se, bilo 2019., ne sjećam se dobro. Ali znam da smo sve radili po pravilima. Sad se to izvlači s nekim mutnim i zagonetnim ciljem protiv mene ili protiv koga li, tužno je to. Ja sam u mirovini. Nisam ni pročitao članak niti se mislim time baviti – odgovorio nam je jutros na upit za komentarom Jakupčić.

Svojedobni predsjednik uprave Hrvatskih šuma 2020. je bio uhićen zbog sumnji u zlouporabu položaja i ovlasti te trgovanje utjecajem u aferi Vjetroelektrane, no nakon ispitivanja odmah je pušten kući. Vratio se na posao čelnika HŠ-a sve do studenog lanjske godine kad je otišao u mirovinu, a u njegovu fotelju zasjeo Nediljko Dujić, koji je za vrijeme Jakupčićeva mandata obnašao dužnost savjetnika uprave.

