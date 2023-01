Strah je u politici dobio neviđen zamah, Plenkovićeva smjena Nataše Tramišak to potvrđuje

Strah nije posebno nov fenomen u našoj politici, ali je u posljednje vrijeme, čini se, dobio neočekivano snažan zamah. Način na koji se premijer Andrej Plenković nedavno riješio ministrice Nataše Tramišak i kako je na to reagirala vladajuća stranka to nedvojbeno potvrđuje. Premijer je smijenio ministricu bez vidljivog povoda, i ne pokušavajući pritom ponuditi razumljivo objašnjenje svoje odluke. Kad su ga nakon nekoliko dana novinari opet zatražili da objasni zašto je to učinio, arogantno je odbrusio da to za njega više nije tema. Nitko iz HDZ-a, ne računajući smijenjenu ministricu, uopće nije inzistirao na tom pitanju. Štoviše, iz vladajućih krugova odjednom su u medije procurile informacije prema kojima je smijenjena ministrica zapravo sama kriva za to što joj se dogodilo – tobože nije bila timski igrač, a uz to je i u svemu vidjela urotu, čime je zapečatila svoju ministarsku sudbinu.