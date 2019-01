Opasnost: Treba li uvesti tečaj za uporabu pirotehnike?

Unatoč opetovanim upozorenjima, i ovih blagdanskih dana ima stradalih od pirotehnike. Istina, manje nego prijašnjih godina jer, dok su u blagdanskom razdoblju 2015./2016. čak 24 osobe zadobile teške, a 32 lakše tjelesne ozljede zbog pirotehnike, od 15. prosinca 2018. do jučer zabilježeno je pet teških i 15 lakših ozljeda.

No, kako bi se broj stradalih sveli na najmanju moguću mjeru, ponegdje u svijetu poseže se za zabranom korištenja pirotehnike, dok se u nekim skandinavskim zemljama zabrana odnosi na one do 18 godina, a oni stariji, ako žele rukovati pirotehnikom, moraju proći tečaj o tome te onda za korištenje pirotehničkih sredstava dobiti i policijsku dozvolu.

Bi li takvu edukaciju i izdavanje dozvola bilo dobro primijeniti i kod nas?

- Naša je regulativa jedna od najstrožih u EU. U većini zemalja EU pirotehniku kategorije F1 mogu koristiti djeca od 12, a kod nas od 14 godina, dok pirotehniku kategorije F2 u EU mogu koristiti oni od 16, a kod nas oni od 18 godina. Pirotehniku F3 dodatno smo ograničili tako što smo zabranili upotrebu petardi iako su u većini zemalja EU one dozvoljene. I ako su pirotehnička sredstva ispravna te su kupljena od ovlaštenih trgovaca i ako se oni koji ih koriste pridržavaju vrlo detaljnih uputa koje se nalaze na tim sredstvima, onda je gotovo nemoguće da dođe do nesreće - kazao nam je načelnik sektora za inspekcijske poslove u MUP-u Augustin Pavičić dodajući da se ozljede događaju ili zbog kupnje neispravne pirotehnike ili zbog eksperimentiranja.

Na tom je tragu i direktor Jorge pirotehnike Tihomir Sokolić jer "tečaj" koji on preporučuje sadrži - čitanje i pridržavanje uputa o korištenju svakog pirotehničkog sredstva te nadzor odgovornih roditelja. Nastavljajući, ističe:

- Sva se stradanja događaju isključivo zbog nepažljivog i nestručnog rukovanja pirotehnikom. Na svakom takvom sredstvu jasno pišu upute o rukovanju i, kada bi se svi ljudi tih uputa pridržavali, ozljeda ne bi ni bilo. Petarde se ne pale u ruci pa onda bacaju, nego se stave na tlo pa tek onda zapale, nakon čega se obavezno treba odmaknuti. Roditelji djeci ne trebaju zabranjivati pirotehniku, već u takvim situacijama trebaju biti uz djecu te zajedno s njima najprije pročitati upute. To vam je najbolji tečaj, onaj životni - kaže Sokolić.

