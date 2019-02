'Dolački je faca, mangup, džek... uvijek na rubu zakona'

Gdje je Željko Dolački, bivši voditelj Službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke, koji je početkom tjedna nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora zbog zloporabe položaja, i dalje je pitanje koje ostaje bez odgovora. Njegova trenutačna destinacija nije poznata ni njegovoj obitelji ni njegovim odvjetnicima. U međuvremenu je za njim raspisana tjeralica pa bi se u ovom trenutku moglo reći da kompletna hrvatska policija traga za Dolačkim.

Čeka ga Remetinec

Kada i ako ga nađu, trebaju ga uhititi te dovesti u Remetinec jer mu je odmah po izricanju nepravomoćne presude, budući da je osuđen na kaznu veću od pet godina zatvora, određen obligatorni pritvor. Situacija oko Dolačkog na neki je način sramotna za policiju od samog početka. Jer djelo za koje ga se teretilo, fingiranje provale radi prikrivanja krađe, dogodilo se u samom srcu kriminalističke policije. Istina, policija je u Dolačkom brzo našla sumnjivca, što je na koncu rezultiralo optužnicom i nepravomoćnom presudom protiv njega. A ipak, nepravomoćnoj presudi unatoč, Dolački iz sudnice nije prepraćen u Remetinec, nego je netragom nestao. Istina, on se na objavi presude nije ni morao pojaviti, a policija, objašnjavat će ovih dana stručni krugovi, nema načina da nekog spriječi u bijegu prije objave presude jer se nikoga ne može tajno pratiti i nadzirati bez razloga. Naznaka da bi Dolački mogao nestati poput duha nije bilo, a u potrazi za njim policija može obilaziti njegovu kućnu adresu, adrese njegovih prijatelja i rodbine ili pak mjesta na koja je zalazio. Iz tako prikupljenih informacija možda uspiju složiti kakav-takav mozaik te zaključiti gdje se nalazi. No taj im posao neće biti lagan jer je Dolački bivši policajac i kao takav poznaje sve policijske procedure. Da potraga za Dolačkim neće biti laka, smatra i Branko Lazarević, nekadašnji šef ekipe za očevide PU zagrebačke.

Kriminalistički stručnjak Dubravko Klarić: Ništa ne bi dobio napuštanjem Hrvatske

– Žac je vrhunski policajac, jedan od najboljih u tom poslu, i ne mogu ja sada kao Baba Vanga pogađati gdje bi se on mogao skrivati, ali isto tako mogu reći da mislim da su jako male šanse da će ga pronaći ako on to ne želi – kazao je Lazarević.

Dolačkog osobno poznaje, a jedno vrijeme bio mu je i nadređen pa smatra da se Dolački nema namjeru skrivati zauvijek, nego da će se predati onog trenutka kada to njemu bude odgovaralo.

– Bilo bi mu najpametnije da to učini što prije i da se bori pravnim putem, jer prema mojem mišljenju, a o tom slučaju krađe iz Heinzelove napisao sam na desetke stranica, ta prvostupanjska presuda protiv njega ne može opstati, jednostavno je premalo dokaza – smatra Lazarević.

Dodaje da Dolački ima i jednu veliku manu – brzopletost, zbog čega bi mu se eventualno moglo dogoditi da napravi pogrešan korak.

– On je faca, mangup, džek, lik iz onih policijskih serija koji je jednom nogom uvijek u zatvoru jer mu je to jednostavno u opisu posla, uvijek na rubu zakona, što možda može izgledati kontradiktorno kad kažete da je policajac, ali bez toga ne bi imao ni tako dobre rezultate u svojoj karijeri. Primjer vam je idući: on bi se znao po deset dana ne pojaviti na poslu, što je kao takvo nedopustivo, a onda bi došao jedanaesti dan i donio rezultate, i to je ono što se broji – kazao je Lazarević.

Da je Dolački iskusan policajac, smatra i kriminalist Dubravko Klarić koji je, kako kaže, Dolačkog sreo u gradu prije nekih mjesec dana.

– Bio je dobar policajac, iskusan, no ne idu mu u prilog brojni detalji u ovom slučaju. Kad smo razgovarali prije mjesec dana, uvjeravao me da nije kriv i da mu podmeću. Odgovorio sam da mora shvatiti da je svakako odgovoran jer se pljačka dogodila u njegovu uredu – kazao je Klarić.

On smatra da je teško pretpostaviti gdje se Dolački trenutačno nalazi i što će mu biti sljedeći koraci.

– Ne vjerujem da je napustio zemlju. Ne bi ništa dobio bijegom izvan granica. Mislim da će se Dolački na kraju ipak javiti policiji, a želio bih da nije krivac. No, presuda je u ovom trenutku takva kakva jest – kaže Klarić.

Sredstva i pomoć

Objašnjava da policija u potrazi za Dolačkim može koristiti razne metode koje uključuju i racije i potjere, a hoće li te policijske aktivnosti uroditi plodom tek će se vidjeti. Ako interna tjeralica ne urodi plodom, moguće je da se policija odluči i za raspisivanje međunarodne tjeralice, pogotovo ako posumnjaju da je Dolački napustio teritorij Hrvatske. Za sada takvih informacija nemaju, odnosno nemaju podataka da je državnu granicu prešao prije objave presude, a tvrde da nakon raspisivanja potrage i tjeralice sigurno nije. Istina, granica se može prijeći i ilegalno, ako znate kako i gdje.

Što se tiče bijega, za dulje bježanje i skrivanje potrebna su sredstva i pomoć, a diskutabilno je ima li sve to Dolački. Nakon što je osumnjičen za fingiranje provale u svoj ured, prvo je bio suspendiran, a zatim je dobio i otkaz. Novac i zlato koji su nestali iz njegova sefa nisu nađeni, a tijekom suđenja nije se ni utvrđivalo gdje su taj novac i zlato mogli završiti. Dolački je u svojoj obrani tvrdio da u policiji postoje operativni podaci o osobama koje su nakon provale u njegov ured s istom količinom novca koja je nestala kupili stan, no sud njegovim tvrdnjama nije vjerovao. I tako je ta luda priča, po kojoj bi se mogao napraviti prvoklasan kriminalistički film, sasvim sigurno okončala jednu uspješnu ali turbulentnu policijsku karijeru. Jer Dolački je u 30 godina rada u policiji bio suspendiran i nagrađivan, njegove metode počesto se nisu sviđale njegovim šefovima, no bile su učinkovite. Iza rešetaka je odveo mnoge i, u danima svoje najveće medijske slave, vjerojatno nije mislio da će se ikada i sam naći prvo s druge strane zakona, a zatim i iza rešetaka.