'Ako se Dolački odlučio na bijeg, nadam se da nije nekakva druga situacija'

Ako se zaista odlučio na bijeg i ako je to zaista tako - nadam se da nije nekakva druga situacija, koja možda može biti i gora - da je nije u tom smjeru poduzeo - poznaje on sustav, ljude i kako sve funkcionira i naravno da mu to olakšava stvari – komentirao je slučaj Željka Dolačkog konzultant za poslovnu i javnu sigurnost Željko Cvrtila gostujući u RTL Direktu.

Na pitanje što bi to trebalo značiti rekao je da 'ne bi dalje išao u tom smjeru, pričekajmo što će biti'.

Kaže kako se Dolačkog nije moglo pratiti.

– Nema zakonskih okvira za to u takvim situacijama. U nekim drugim situacijama se to radi, nadzire - provode se prikrivene mjere nadzora - jasno, uz dozvolu suda. Isto tako sada kada je raspisana tjeralica, policija može poduzimati ciljano traganje za sada već vjerojatno odbjeglom osobom, a to uključuje i nadzor kuće, boravka, njegovih komunikacijskih sredstava te pojačani nadzor nad graničnim prijelazima i sve ostalo – objasnio je.

Dolački je bio na glasu kao vrhunski detektiv, što je potvrdio i Cvrtila.

– Međutim, ako je to tako kao što je u presudi, ako je on tu crtu ipak prešao - ja bih to pripisao jednom truležu od sustava koji se sve više zapravo pretvara u trulež - a to su kadrovska i politička kadroviranja. On je bio svjestan da je definitivno pred političkom smjenom – kaže.

>> Kuća Željka Dolačkog